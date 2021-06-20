رابط استخراج afca.mod.gov.sa نتائج القبول المبدئي لوزارة الدفاع (ضابط بالكلية العسكرية)

رابط استخراج afca.mod.gov.sa القبول المبدئي لضباط التعليم الثانوي في وزارة الدفاع السعودية لقبول دفعة جديدة من ضباط الكلية العسكرية، حيث قامت اللجنة المركزية لقبول الجامعيين في وزارة الدفاع السعودية اليوم بالإعلان عن نتائج القبول المبدئي في رتبة ضابط، ويقوم المقبولين بشكل مبدئي للتحضير للمقابلات الشخصية في الكلية.

موقع وزارة الدفاع السعودية 1442

وقد تم فتح باب التقديم للوظائف العسكرية بالوزارة بالشهر الماضي وتقدم الآلاف للحصول على الدرجة الوظيفية في الوزارة والتي يرغب فيها لا لها من خدمة للوطن وأيضا لما لها من مميزات مادية وخدمية، ويكون القبول المبدئي للكلية يستلزم عدد من التحضيرات، ويتم المفاضلة بين المقبولين بشكل مبدئي بعد عمل المقابلات الشخصية وإحضار مصوغات العمل الأساسية.

التقدم إلى وزارة الدفاع

يتم المفاضلة بين المقبولين حسب الدرجات التي حصل عليها كل منهم، حيث يكون الحاصل على الدرجات الأعلى الأفضلية.

يقوم الحاصلين على درجات اختبارات التحصيلي بالدرجات الأعلى أفضلية.

يتم عمل الكشف الطبي والذي يتم فيه التأكد من الأداء البدني والنفسي للمقبولين.

رابط استخراج afca.mod.gov.sa ومصوغات التقدم

يقوم المقبولين بشكل أولي استلام رسالة نصية على رقم الهاتف النقال الذي قام بتسجيله من قبل رسالة القبول ويكون عليه التحضير للوظائف:

يتم الدخول على بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع السعودية afca.mod.gov.sa يقوم المستخدم بطباعة استمارة التقدم ومليء تلك الاستمارة. يتم توقيع الاستمارة من جهات رسمية ومعتمدة لضمان صحة ما فيها. يقوم المستخدم بحجز موعد التقدم للمقابلة الشخصية لعمل الكشف الطبي وطباعة بطاقة المراجعة.

الوثائق المطلوبة للتقدم

يتم القبول للمتقدمين بعد استلام رسالة القبول المبدئي وعمل المقابلات الشخصية والكشف الطبي ويتم المفاضلة بين المقبولين ليتم القبول بشكل نهائي وعلى المقبولين بشكل نهائي تحضير عدد من الوثائق للتسجيل: