إعلان نتائج فرز طلبات الحج والأولوية للمحصنين بجرعتين عبر وزارة الحج والعمرة

وزارة الحج والعمرة قد أعلنت منذ قليل عن موعد إعلان نتيجة فرز طلبات الحج من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فقد أعلن وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية “عبد الفتاح مشاط” في يوم السبت الموافق 19 من شهر يونيو لهذا العام موعد إعلان نتائج الفرز للحجاج، وقد أوضح من خلال بيانه الذي تم إصداره وتوضيحه خلال ساعات قليلة أن طلبات الحج يتم استقبالها حتى 13 من شهر ذي القعدة، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا منخلال هذا المقال موعد إعلان نتائج فرز طلبات الحج والأولوية، ورابط وزارة الحج والعمرة وخطوات تقديم الطلبات.

موعد الإعلان عن نتائج فرز طلبات الحج 2021:

تزداد عمليات البحث في الساعات الأخيرة حول نتائج فرز طلبات الحج 2021، فقد أعلنت وزارة الحج والعمرة من خلال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن الموقع مستمر في استقبال طلبات الحج حتى اليوم الموافق 13 من ذي القعدة، وأشارت إلى أنه يتم الفرز في اليوم التالي بمجرد انتهاء تقديم الطلبات، وأعلنت أنه يتم إعلان النتائج الخاصة بفرز طلبات الحج في اليوم الموافق 15 من شهر ذي القعدة.

آلية نتائج الحج 1442:

وقد أضاف إلى أنه بمجرد الإعلان عن نتائج الحج يتم إرسال رسائل توعية لكافة الأشخاص الذين فازوا برحلة الحج، وذلك بهدف توضيح آلية استخدام نتائج الفرز قبل 15 من ذي القعدة، ومن الجدير بالذكر أن الفرز سوف يتم بناء على توافر كافة الشروط وفي الأولوية تطبيق الاشتراطات الصحية للحج، وخاصة للمحصنين بجرعتي اللقاح ذد فيروس كورونا المستجد، وأوضحت أنها تضم الأشخاص ذو الأعمار من 50 عاماً حتى 65 عاماً، علماً بأنه في هذا اليوم سوف يترك لهم المجال ليتمكنوا من حجز مقاعدهم على أن يشترط عليهم ألا يكون سبق لهم أداء مناسك الحج.

شروط المحرم لموسم الحج:

أعلنت وزارة الحج السعودية إنه وفقاً للاستراتيجية الجديدة المتبعة على أرض المملكة بفرض شروط جديدة تتعلق بالمحرم، فقد أوضحت إنه لا يمكن إضافة الخال أو العم كمحرم وذلك للراغبات في أداء فريضة الحج وقاموا بالتسجيل في المسار الإلكتروني للحج، وأضاف إلى أن المحارم المتاحة فقط هي (أب – أخ – زوج – ابن).

رابط التسجيل في الحج بالخطوات: