وزارة الدفاع حجز موعد مقابلة شخصية وكشف طبي مواصفات الزي الواجب ارتدائه للمقبولين مبدئيا

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عمر شويل - جدة وزارة الدفاع حجز موعد مقابلة شخصية وكشف طبي حيث أعلنت وزارة الدفاع السعودية من خلال اللجنة المركزية للقبول المركزي عن نتائج الطلاب من خريجي الثانوية وحملة شهادات الثانوي وذلك بالكليات العسكرية، وبالمثل أعلنت لجنة قبول الجامعيين عن إعلان نتائج الترشيح الأولي “القبول المبدئي للراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية والذين قاموا بتسجيل طلبات الالتحاق بالكليات العسكرية، هذا ويتم الآن حجز موعد للمقابلة الشخصية وا<راء الاختبارات الخاصة باللياقة الطبية والبدنية والرياضية، وذلك حسب الشروط والضوابط التي أعلنتها لجنة القبول المركزي، ونظر لتعاظم البحث عن نتائج القبول المبدئي، وخطوات حجز موعد، فقد أعددنا هذا التقرير التي سنستعرض من خلاله كافة التفاصيل.

وزارة الدفاع حجز موعد مقابلة شخصية وكشف طبي للمقبولين مبدئيا

وتجدر الإشارة إلى ما تم الإعلان عنه بخصوص الطلاب الذين تخطوا القبول المبدئي وأصبحوا من طلاب الترشيح الأولي، عليهم اتباع التعليمات الخاصة بمرحلة القبول النهائي والتي تتلخص فيما يلي:

القيام بتعبئية الاستبيان الطبي والقيام بطباعته.

القيام بتحميل استمارة القبول المبدئي وطباعتها.

توقيع الأحوال المدنية والعمدة والشرطة.

حجز موعد المقابلة الشخصية والكشف الطبي.

طباعة بطاقة المراجعة.

إحضار بطاقة الهوية الوطنية

الالتزام بالزي الرياضي، على أن يكون بلا أي شعارات مطبعة على الزي.

عدم اصطحاب أي متعلقات شخصية خاصة الهاتف الجوال.

ارتداء الكمامة عند الحضور لمقر اللجنة.

الالتزام بتطبيق كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية طوال التواجد بمقر اللجنة.

مواصفات الزي الرياضي الواجب ارتدائه أثاء التواجد باللجنة

طلاب كلية الملك عبد العزيز الحربية: ارتداء بنطلون سادة بأي لون، أما عن القميص فيكون لونه أخضر.

ارتداء بنطلون سادة بأي لون، أما عن القميص فيكون لونه أخضر. طلاب كلية الملك فيصل الجوية: ارتداء بنطلون سادة بأي لون، أما عن القميص فيكون أزرق اللون.

ارتداء بنطلون سادة بأي لون، أما عن القميص فيكون أزرق اللون. طلاب كلية الملك فهد البحرية: بنطلون سادة بأي لون، أما عن القميص فيكون أبيض اللون.

بنطلون سادة بأي لون، أما عن القميص فيكون أبيض اللون. طلاب كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي: ارتداء بنطلون سادة بأي لون، أما عن القميص فيكون أسود اللون.

لقاح فيروس كورونا شرط أساسي لإجراء اختبارات القبول النهائي

وتجدر الإشارة إلى قيام وزارة الدفاع بالاشتراط على المتقدمين للمقابلة الشخصية وإجراء الاختبازات الخاصة بالقبول النهائي، اشترطت عليهم التحصين بلقاح فيروس كورونا، وذلك حتي يتمكنوا من استكمال إجراءات القبول النهائي، ويتم التحصين في المرافق التعليمية والتدريبية التي تتبع وزارة الدفاع، هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع أن التحصين باللقاح سيكون شرط دخول لجميع مرافق الوزارة بدأ من يوم الأحد الموافق 13 ذو القعدة 1442.

كيف اجتاز المقابلة الشخصية بالكليات العسكرية

موقع ومكان مكتب التسجيل بوزارة الدفاع

يقع مكتب التسجيل بطريق الملك عبد العزيز، وذلك باتجاه الجنوب في مبنى قيادة القوات البرية سابقا (الخلية)، وذلك أمام إسكان ضباط القوات المسلحة، مع ملاحظة أن الطلاب الذين سيجرون الكشف الطبي والمقابلة الشخصية يوم الاثنين 11 ذي القعدة 1442، ولم يتمكنوا من استكمال الإجراءات الخاصة بالتوقيع والتصديق على الاستمارة من الأحوال المدنية، يمكنهم الحضور وإجراء الاختبارات والمقابلة، واستكمال إجراءات الاستمارة لاحقاً .

مميزات الالتحاق بكليات وزارة الدفاع العسكرية

المصاريف الدراسية: جميع نفقات ومصاريف الدراسة ومستلزماتها مجانية تتكفل بها الكلية.

جميع نفقات ومصاريف الدراسة ومستلزماتها مجانية تتكفل بها الكلية. الملابس والزي العسكري: تصرف الملابس والزي العسكري مجاناً، وذلك طوال مدة الدراسة بالكلية.

تصرف الملابس والزي العسكري مجاناً، وذلك طوال مدة الدراسة بالكلية. الوجبات الغذائية: تُصرف الوجبات الغذائية مجاناً، حيث تقدم تلك الوجبات في طالات مُخصصة وبمواعيد مُحددة، وذلك بواقع ثلاثة وجبات يومياً.

تُصرف الوجبات الغذائية مجاناً، حيث تقدم تلك الوجبات في طالات مُخصصة وبمواعيد مُحددة، وذلك بواقع ثلاثة وجبات يومياً. العلاج: العلاج يتم بصورة مجانية، وذلك طوال مدة الدراسة وخلال الإجازات الدراسية، شواء بالمستوصفات التابعة لوزارة الدفاع أو مستشفيات القوات المُسلحة.

العلاج يتم بصورة مجانية، وذلك طوال مدة الدراسة وخلال الإجازات الدراسية، شواء بالمستوصفات التابعة لوزارة الدفاع أو مستشفيات القوات المُسلحة. المكافأة: يمنح للطلاب مك بصفة دورية شهريا، وتبلغ المكافأة نصف الراتب الشهري لرتبة ملازم، وتصرف تلك المكافأة طول مدة الدراسة بالكلية.

يمنح للطلاب مك بصفة دورية شهريا، وتبلغ المكافأة نصف الراتب الشهري لرتبة ملازم، وتصرف تلك المكافأة طول مدة الدراسة بالكلية. مدة الدراسة: مدة الدراسة بجميع الكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع ثلاث سنوات، وذلك بواقع فصلين دراسيين كل عام.

مدة الدراسة بجميع الكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع ثلاث سنوات، وذلك بواقع فصلين دراسيين كل عام. الشهادة الدراسية للخريج : يحصل خريج الكليات العسكرية على شهادة “بكالوريوس علوم العسكرية”.

يحصل خريج الكليات العسكرية على شهادة “بكالوريوس علوم العسكرية”. التعين بعد التخرج: يتم تعيين خريجي الكليات العسكرية على رتبة “ملازم”.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة القبول المركزي تعتبر البوابة الأولى التي تستقبل المتقدمين والراغبين من حاملي شهادة الثانوية في الالتحاق بالكاليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع السعودية، هذا وتقوم لجنة القبول بتطبيق كافة الإجراءات والمعايير والضوابط بكل دقة.