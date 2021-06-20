دوت الخليج – المدينة شهد البرنامج المميز ” سهرة من المدينة المنورة ” عبر إذاعة الرياض والذي قدمه وأعده / عبدالرحمن الرويس وأخرجه / حسن أبو بكر الشنقيطي حضورا مميزا للإعلامية والأديبة , وأحد مبدعات المدينة / ابتسام المبارك تحدثت فيها عن تجربتها في الإعلام والصحافة والقصة والشعر . تجدون في الأسفل جزء اللقاء من برنامج ” سهرة من المدينة ”

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “سهرة من المدينةالمنورة” من إذاعة الرياض …مع ابتسام المبارك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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