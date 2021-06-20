نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل دعم ريف للمزارعين وشروط القبول في منصة ريف في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين في السعودية عن طريقة التسجيل في دعم ريف الذي تم الإعلان عنه من خلال الحكومة مؤخرا لدعم المزارعين، ويتم التقدم عليه عبر بوابة ريف الإلكترونية وهي بوابة أطلقتها المملكة العربية السعودية حيث شاركت فيها كل من وزارة البيئة، ووزارة الزراعة، ووزارة المياه لخدمة المستفيدين من هذا البرنامج.

برنامج دعم ريف للمزارعين



تعمل البوابة على استقبال طلبات المستفيدين من جميع القطاعات الخاصة بالزراعة مثل قطاع مربي النحل، ومنتجين البن العربي، والفاكهة والورود والمحاصيل البعلية المستهدفين لتلقي الدعم.

بعد ذلك يتم تقديم الدعم المادي لهذه القطاعات مباشرة، مع تقديم البرامج التطويرية للمسجلين بهذا البرنامج من المزارعين بعد أن يتم مراجعة طلباتهم.

كما يتعاون كل من وزارة البيئة، الزراعة والمياه على تحسين برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بالمملكة وذلك باستثمار الفرص، واستغلال الموارد المتاحة

أيضاً يستفيدوا من المميزات النسبية لاختلاف المناطق عن بعضها البعض من حيث الإمكانيات الزراعية، الموارد الطبيعية، وعدد السكان.

شروط القبول في دعم ريف



وتم الإعلان عن عدة شروط حتى يتم قبول المواطن للحصول على الدعم وهي:

أن يكون سواء ذكراً أو أنثى سعودي الجنسية أو يمتلك بطاقة التنقل.

أن يكون المتقدم مزارع ساكن بنفس المنطقة الإدارية التي يقدم بها الخدمة، وأن يعمل بنفس المهن المتاحة في البرنامج، ويكون قائم على عمله بنفسه.

ألا يكون يعمل بأي قطاع وظيفي بالمملكة سواء قطاع عام أو قطاع خاص.

أن يكون عمره 21 عاماً لا يقل عن ذلك.

أن يكون دخل طالب الخدمة لا يزيد عن 6000 ريال سعودي.

الالتزام بكل الشروط المطلوبة في البرنامج سواء فنية أو صحية.

ويعد برنامج دعم ريف من أنجح البرامج بالمملكة التي ساعد المزارع كثيراً لنجاح توسيعاته الزراعية كما ذكرنا لكم بهذه المقالة.