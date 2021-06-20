تحديث حساب المواطن للحصول على دعم الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية السعودية عن ضرورة قيام المواطنين إلى تحديث حساب المواطن للاستمرار في الحصول على الدعم الذي يقدم لهم من خلال الضمان الاجتماعي بعد أن أشادت الأمم الأمم المتحدة بالمنح والمعونات النقدية التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها للحد من انتشار الفقر والعوز بينهم، حيث تعتبر المملكة من أكثر بلدان العالم التي تهتم بشؤون المواطنين الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة، لأنها تقدم لهم العديد من المساعدات المالية الشهرية والسنوية التي تساعدهم على تحدي الظروف المعيشية الصعبة من غلاء الأسعار الذي نال جميع المنتجات والسلع، ومن أهم تلك البرامج هو برنامج حساب مواطن، ويتم صرفه بشكل شهرى للمواطنين المستحقين له، وقد تم وضع عدة شروط وضوابط يجب أن تتوفر في الفرد حتى يتمكن من الحصول على هذا الدعم.

تحديث حساب مواطن

منذ فترة وجيزة صرحت صرحت الجهات المسؤولة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن ضرورة تحديث بيانات الأفراد للمستفيدين من دعم حساب، وإن التحديث هام جدًا وضروري وسيتم توقف الصرف للفرد الذي لم يقم بعملية التحديث.

ومن الجدير بالذكر أن حساب مواطن يصرف شهريا في يوم العاشر من كل شهر ميلادي، ومنه يتم إيداع المبالغ المالية في الحسابات البنكية للأفراد المستحقين للدعم.

كيفية تحديث بيانات حساب مواطن

يمكن الآن لجميع الأفراد المستحقين لدعم حساب مواطن تسجيل بياناتهم إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية: