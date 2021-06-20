شروط برنامج التأهيل الشامل الجديد 1442 وتحديث البيانات

يبحث الكثير من المواطنين عن شروط برنامج التأهيل الشامل الجديد هو برنامج أنشئ عام 1442 هجريا بإشراف وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية لخدمة السعوديين وتقديم المساعدة لأصحاب الهمم العالية من المساعدات المادية، وتقديم الدعم والمساعدات لذوي الاحتياجات الشخصية، ولكن بشرط أن يقوم المستفيدين من الخدمة بتحديث بياناتهم لاستمرار وبقاء الاستفادة من هذه الخدمة، وهو برنامج تضامني مشرف عليه وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في المملكة.

شروط برنامج التأهيل الشامل

وتم الإعلان عن عدد من الشروط التي يجب توفرها في المواطن من أجل استحقاق الدعم الخاص بالتأهيل الشامل وهي كالآتي:

إصابة المقدم على الخدمة بإعاقة تعيقه عن العمل في المملكة.

أن يكون عمره 40 عاما لا يزيد عن ذلك مع وجود بعض الاستثناءات.

أيضاً يكون المتقدم أصيب في حادث وهو في عمر أقل من 45 عاما، ولا يقدر على العمل.

أن يثبت تعرضه لهذا الحادث وهو في عمر أقل من 45 عاماً وعدم قدرته على مباشرة العمل، وأن الحادث تسبب له في إعاقة تعيقه عن العمل.

كما يجب ألا يتخطى راتب الأعزب 2500 ريال أما عن المتزوج فلا يتخطى 3000 ريال.

كيفية التسجيل في برنامج التأهيل الشامل

ويرغب الكثير من المواطنين في الاستفادة من الدعم المقدم من الحكومة في هذا الصدد، ويمكن التسجيل في البرنامج بكل سهولة لاستحقاق الدعم من خلال اتباع الخطوات التالية: