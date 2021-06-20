نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط برنامج التأهيل الشامل الجديد 1442 وتحديث البيانات في المقال التالي
يبحث الكثير من المواطنين عن شروط برنامج التأهيل الشامل الجديد هو برنامج أنشئ عام 1442 هجريا بإشراف وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية لخدمة السعوديين وتقديم المساعدة لأصحاب الهمم العالية من المساعدات المادية، وتقديم الدعم والمساعدات لذوي الاحتياجات الشخصية، ولكن بشرط أن يقوم المستفيدين من الخدمة بتحديث بياناتهم لاستمرار وبقاء الاستفادة من هذه الخدمة، وهو برنامج تضامني مشرف عليه وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في المملكة.
شروط برنامج التأهيل الشامل
وتم الإعلان عن عدد من الشروط التي يجب توفرها في المواطن من أجل استحقاق الدعم الخاص بالتأهيل الشامل وهي كالآتي:
- إصابة المقدم على الخدمة بإعاقة تعيقه عن العمل في المملكة.
- أن يكون عمره 40 عاما لا يزيد عن ذلك مع وجود بعض الاستثناءات.
- أيضاً يكون المتقدم أصيب في حادث وهو في عمر أقل من 45 عاما، ولا يقدر على العمل.
- أن يثبت تعرضه لهذا الحادث وهو في عمر أقل من 45 عاماً وعدم قدرته على مباشرة العمل، وأن الحادث تسبب له في إعاقة تعيقه عن العمل.
- كما يجب ألا يتخطى راتب الأعزب 2500 ريال أما عن المتزوج فلا يتخطى 3000 ريال.
كيفية التسجيل في برنامج التأهيل الشامل
ويرغب الكثير من المواطنين في الاستفادة من الدعم المقدم من الحكومة في هذا الصدد، ويمكن التسجيل في البرنامج بكل سهولة لاستحقاق الدعم من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على موقع وزارة التنمية الاجتماعية
- الضغط على الخدمات.
- من ثم تقوم باختيار الإعانة المادية من قائمة الخدمات.
- بعد ذلك تقوم بتحديد الخدمة التي تحتاج إليها وهى خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.
- قم بملء الاستمارة بالبيانات المطلوب، وتحديد نوعية الإعاقة.
- بعد ذلك قم بحفظ ما أدخلته من بيانات التسجيل.
- وأخيراً سيتم مراجعة ما أدخلته من بيانات لتحديثها.
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