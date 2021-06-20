نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في دعم ريف 1442 والشروط الواجب توافرها للحصول علي الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في دعم ريف 1442، تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية العمل الجاد لتنفيذ خطة ورؤية الإصلاح الاقتصادي للمملكة لعام 2030، حيث يعد برنامج ريف من أهم البرامج المساندة التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، والتي يمكن من خلالها تقديم الدعم اللازم لصغار المزارعين في المملكة العربية السعودية.

وقد قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، توجيهات على تحسين القطاع الزراعي والريفي، وتحسين المستوى المعيشي لصغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وكذلك زيادة إنتاجية تربية المواشي ومنتجات الألبان والدواجن والمحاصيل وتربية النحل.

برنامج دعم ريف 1442

يعد من أهم البرامج المساندة التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ، والتي يمكن من خلالها تقديم الدعم اللازم لصغار المزارعين في المملكة العربية السعودية. المجموعات المساندة والأنشطة ذات الصلة في القطاع الزراعي ، بالإضافة إلى تحسين إنتاجية وكفاءة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والتسجيل في الخطة، وتسعى المملكة أيضًا إلى تحسين وتطوير القطاع الزراعي في المملكة من خلال هذه الجهود لتقديمه إلكترونيًا لجميع المؤهلين.

شروط القبول في دعم ريف 1442

يتيح برنامج دعم ريف 1442 عدة شروط لابد من توافرها للحصول على الدعم لمساندة ومساعدة الاسر وصغار المزارعين والعاطلين عن العمل ومساعدتهم في إيجاد عمل. ويجب استيفاء المتقدم لجميع الشروط المحددة وهي كالآتي :

يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية من أب وأم سعوديين

أن يكون المتقدم من العاملين في مجال الزراعة، أو الأنشطة التابعة لها.

يجب أن يكون مقدم الطلب من سكان المنطقة التي تغطيها الخطة.

لا تقبل طلبات التسجيل المقدمة من العاملين في القطاع “الخاص أو الحكومي”.

الحد الأدنى للسن المسموح به هو 21 عامًا.

يجب أن يكون الحد الأقصى لدخل المتقدم الشهري 6.000 ريال سعودي.

يجب على المتقدمين الحصول على وثائق العمل الحر من وزارة الموارد البشرية بالمملكة

يجب إكمال التسجيل والتقديم للبرنامج من خلال “منصة ريف” عبر الإنترنت.

يجب على مقدم الطلب فتح حساب مصرفي باسمه

يجب على المتقدمين الامتثال لجميع المتطلبات الصحية.

رابط التسجيل في دعم ريف 1442

يستطيع المواطنين بالمملكة الراغبين على التسجيل في برنامج دعم ريف 1442، والعاملين بالمهن الزراعية وما ينتمي لها من أنشطة، وقد استوفوا شروط القبول في البرنامج؛ التقديم والتسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية: