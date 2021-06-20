تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة عبر بوابة ريف الإلكترونية بالخطوات (ريف للدعم المادي)

دعم ريف للأسر المنتجة، الزراعة هي من أهم القطاعات التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله اهتماماً كبيراً، ومن أهم البرامج الحديثة التي أطلقتها وزارة البيئة والزراعة والمياه هو دعم ريف الذي يعمل على مساعدة الأسر المنتجة في قطاعات التنمية الريفية الزراعية المستدامة، والتشجيع على الزراعة الريفية في إطار رؤية السعودية 2030.

دعم ريف للاسر المنتجه

ويقدم برنامج ريف دعم للمواطنين والأسر المنتجة، دعم مالي غير مسترد، لتنمية وتطوير القطاع الريفي الزراعي من خلال تحسين معيشة صغار المزارعين، والأسر الريفية المنتجة، والتي تعمل على زيادة كفاءة الإنتاجية.

كما برنامج ريف لا يؤثر على برامج الدعم الأخرى مثل حافز، أو حساب المواطن والضمان الاجتماعي للمواطنين، حيث يبلغ قيمة الدعم من ألفين ريال سعودي وحتى أربعة آلاف ريال شهرياً غير مستردة لمدة عام كامل. حيث يعمل برنامج ريف على تنمية عدة قطاعات محددة منها: زراعة البن العربي، تربية النحل وإنتاج العسل، زراعة وتجارة الورود، زراعة الليمون والحبحب البعلي، والرمان والتين والعنب، بالإضافة إلى زراعة الأسماك.

كما يقدم دعم ريف الأسر المنتجة التي تنتج المربى أو البخور أو البهارات والقهوة و السمن والجبن ومنتجات الألبان وغيرها من المنتجات والمشاريع.

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