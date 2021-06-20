“جائزة الأميرة صيتة” تطلق فرعاً جديداً عن “الاستدامة البيئية”

دوت الخليج – الرياض : أعلنت جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميّز في العمل الاجتماعي عن فرع جديد في دورتها التاسعة تحت مسمى “الاستدامة البيئية”، إضافة إلى فروع الجائزة الخمسة.

ويهدف إطلاق الفرع السادس للمحافظة على التوازن البيئي، لاسيما في الوقت الذي أصبح كوكب الأرض مهدداً بالتلوث والانبعاثات الضارة التي ستؤثر عليه سلباً.

وأوضح الأمين العام للجائزة الدكتور فهد بن حمد المغلوث أن الجائزة تسعى من خلال مبادراتها إلى إيجاد وعي مجتمعي لدى كافة الجهات والشركات، ومواكبة الفعاليات والأحداث التي تهم المجتمع، وتتماشى مع توجهات الدولة في تعزيز الأعمال الاجتماعية، مشيراً إلى أن جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي خصصت موضوع دورتها التاسعة لعام 2021 عن “العمل الاجتماعي في تنمية المناطق الطرفية”

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