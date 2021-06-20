شرطة مكة المكرمة: القبض على مقيم لارتكابة جرائم جمع الأموال بطريقة غير مشروعة

دوت الخليج – واس صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تمكنت – بفضل الله – من القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية في العقد الخامس من العمر، ارتكب جرائم جمع الأموال من أشخاص بطريقة غير مشروعة من الجنسية ذاتها، حيث عثر بحوزته على مبلغ مالي قدره (462,170) ريالاً، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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