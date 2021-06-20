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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2021 KSA SPORT HD في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد القناة السعودية الرياضية حيث أنه يبحث عنها الكثير من المشاهدين ويرجع ذلك إلي متابعة كافة المباريات الخاصة بالدوري السعودي ، ولذلك تعتبر من أهم القنوات الرياضية في المملكة العربية السعودية ، حيث تقوم بعرض الدوري الأسباني والإيطالي وكل من يحب متابعة الرياضة عامة وكرة القدم خاصة ، ولذلك سوف نقوم بعرض تردد قناة السعودية الرياضية علي القمر الصناعي العرب سات والنايل سات .
تردد القناة السعودية الرياضية الجديد
تقوم القناة السعودية الرياضية بعرض استوديو تحليلي بعد كل مباراة تقام سواء في الدوري السعودي أو الدوري الأسباني أو الدوري الإيطالي ، وتقوم أيضا بعرض العديد من البرامج الرائعة الرياضية لكافة الرياضات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها , وتقوم أيضا مباريات المنتخب السعودي ومباريات الدوري للمحترفين في السعودية ، كما أنها تعرض جميع أخبار نجوم الرياضة ، وبث أخبار النجوم والأخبار المحلية والدولية المتعلقة والخاصة بالرياضة في العالم .
التردد الجديد للقنوات الرياضية في السعودية
يمكن تنزيل التردد وضبطه من خلال التردد التالي :
- القمر الصناعي : العرب سات
- التردد : 10924
- الاستقطاب : افقي
- معدل الترميز : 16999
- معامل تصحيح الخطأ : 6\5
تردد قناة السعودية الرياضية علي النايل سات
تقوم قنوات السعودية الرياضية بتوفير كافة المباريات بجودة عالية وواضحة للصورة دون تشويش أو تقطيع فس الشبكة ، وتقوم بعرض جميع المباريات مجانا جون الاشتراك أو الدفع لخدمات أخري للحصول علي المباريات وتردد قناة السعودية الرياضية علي القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي :
- القمر الصناعي : النايل سات
- التردد علي النايل سات هو : 12149
- الاستقطاب علي النيل سات : افقي
- معدل الترميز هو :27500
- معامل تصحيح الخطأ : 6\5
من خلال موقع ثقفني سنقوم بعرض كل ماهو جديد ويخص عالم الرياضة في المملكة العربية السعودية وفي العالم ومواعيد مباريات الدوري السعودي والدوري الأسباني والإيطالي .
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