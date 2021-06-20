بودكاست بلادي بلس …. فقرة صحتك تُهمنا : عمى الألوان

حديثنا اليوم عن عمى الألوان

عمى الألوان وهو مصطلح يعني إصابة الإنسان بخلل يُفقده القدرة على رؤية أحد الألوان الثلاث التالية: الأحمر، الأزرق أو الأخضر، أو اللون الناتج عن خلطها معا.

وهي الحالة التي لا يستطيع فيها الإنسان أن يرى ألوانا على الإطلاق، هي نادرة جدًّا.

قد تختلف أعراض عمى الألوان من حالة إلى أخرى، وقد تشمل:

القدرة على رؤية طيف واسع من الألوان المختلفة، بحيث لا يكون المصاب مدركا لحقيقة أنه يرى الألوان بصورة مختلفة عمّا يرى الآخرون

القدرة على رؤية القليل فقط من الألوان المختلفة، بينما يستطيع الآخرون رؤية الآلاف منها

في حالات نادرة جدا، تقتصر قدرة المصاب على رؤية ثلاثة ألوان فقط، هي: الأسود، الأبيض والرماديّ

أسباب وعوامل خطر عمى الألوان

إن أحد أهم أسباب عمى الألوان هو العامل الوراثي (الجينيّ)، إذ يولد الإنسان مع الإصابة.

فقد تحدث الإصابة بعمى الألوان نتيجة لـ:

التقدّم في السن

إصابة في العين

عَرَض لتعاطي أدوية معيّنة

مضاعفات عمى الألوان

عمى الألوان قد يغير مجرى حياة من يصاب به.

لكن الذين يعانون من عمى الألوان، سواء الأطفال منهم أو البالغين، يستطيعون مع الوقت التأقلم والتعويض عن عدم قدرتهم على رؤية ألوان معينة.

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كان معكم من خلف المايك مالك أبو علوان ومن الأعداد سلوى البلادي

– بودكاست بلادي بلس