نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج القبول بكلية الملك خالد العسكرية في السعودية 1442 في المقال التالي
رابط نتائج القبول بكلية الملك خالد العسكرية بعد أن قامت بتلقي طلبات القبول للطلاب والطالبات بكلية الملك خالد العسكرية 1442، لكافة خريجين الثانوية العامة، وعلى كل من ينطبق عليه الشروط والأحكام التي أطلقتها الكلية لإتمام عملية القبول للطلبات، وقد صرحت لجنة التسجيل والقبول تلقي كافة طلبات الراغبين بالتسجيل بالكلية التي بدأت باليوم الثاني من شوال الموافق 1 من شهر يونيه الجاري، وقد انتهت بصباح يوم الأحد الموافق 25 من شهر شوال لعام 1442، وقامت بتفعيل رابط إلكتروني أول من نوعه لاستقبال كافة طلبات المتقدمين وحريجين الجامعات باختلاف التخصصات وخريجين الثانوية العامة، حتى يتمكنوا من الالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية.
رابط نتائج القبول بكلية الملك خالد العسكرية
تعتمد خطوات الاستعلام عن نتائج القبول بكلية الملك خالد العسكرية 1442 على رقم الهوية الوطنية للمتقدم، وكذلك رقم الطلب الذي يحصل عليه خلال مرحلة إضافة البيانات والقيام برفع المستندات، طبقاً لشروط القبول والتسجيل والتي قد تمت بالفترة الماضية، وكان من الصعب استرجاع الطلب بعد انتهاء الطلاب من مرحلة التسجيل، وفي حالة مواجهة أي مشاكل عند الاستعلام يتم التواصل بشكل مباشر مع هيئة خدمات الدعم الفني والاستفسار، وعلى أن يتم الاستعلام من خلال البوابة الإلكترونية الخاص بوزارة الحرس الوطني، كما أنها تتيح التعرف على الشروط المتطلبات التي يجب أن تنطبق على المترشحين، وسوف تكون متاحة من خلال البوابة، ومن ثم يتم تحديد موعد لمطابقة البيانات وتحديد المقابلة الشخصية.
نتائج المرحلة الأولى في كلية الملك خالد
- يتم الدخول على الرابط الإلكتروني الخاص بالكلية. https://kkmar.gov.sa/
- يتم النقر على أيقونة التسجيل والقبول.
- سيظهر لك الإعلانات والروابط.
- يتم النقر على خانة الإعلانات وثم الضغط على الرابط.
- سوف يظهر لك صفحة يتم إضافة البيانات الخاصة بالطالب بها.
- يتم النقر على عرض.
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