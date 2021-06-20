مواعيد رحلات النقل الجماعي سابتكو vip واسعار وطريقة حجز التذاكر إلكترونيا

شركة النقل الجماعي سابتكو هي شركة سعودية كان قد تم تأسيسها في العام 1979 وذلك كشركة سعودية مساهمة، حيث عملت الحكومة على إطلاقها بهدف توفير وسيلة نقل آمنه وبسيطة، وذلك للتسهيل على المواطنين من أبناء المملكة الوصول إلى كل الأماكن داخل المدن والقري السعودية، حتى المترامية الأطراف منها، تعدّ بذلك الشركة أيضًا هي الشركة الأولي داخل المملكة في نقل الركاب، والتنقل بهم.

قامت شركة النقل الجماعي سابتكو بتحد يد أسعار التذاكر الخاصة بها، حيث تختلف أسعار التذاكر تبعًا لنوع الرحلة والواجهة التي يراد الوصول إليها، وقد تم العمل على أن تكون الأسعار مناسبة للجميع، كما تعمل الشركة على توفير العروض المتعلقة برحلات الحج والعمرة، كما يتم تقديم عدد من الخصومات للمواطنين بتلك المناسبات، حيث تم العمل على أن تكون الأسعار مناسبة للجميع، كما يمكن توضيح سياسة الشركة للأسعار على النحو التالي:

يتم تقديم أسعار تذاكر تتميز بالكثير من العروض والخصومات للمشتركين، قد تصل إلى 40% من القيمة الكلية للتذكرة.

بالنسبة للأطفال أقل من 12 سنة، فإن سعر التَّذْكِرَة لهم يكون نصف التَّذْكِرَة الكلية للكبار.

أصحاب الاحتياجات الخاصة، يحصلون على مميزات عدّة، منها تخفيض كبير علي سر التَّذْكِرَة بالنسبة لهم.

يتم تحديد الأسعار تبعًا الوجهة التي يقصدها الراكب، فهي يمكن أن تبدأ بألف ريال، وتصل حتى تسعة ألاف ريال سعودي.

ويمكن الحجز من خلال الدخول علي موقع سابتكو والقيام بالمواقفة علي الشروط والأحكام.

والقيام بالمواقفة علي الشروط والأحكام. ثم تحديد مكان المغادرة ومكان الوصول، وتاريخ السفر وعدد التذاكر المراد حجزها.

واستكمال البيانات المطلوبة وإتمام الحجز.

مواعيد رحلات النقل الجماعي

تعمل شركة سابتكو على التبسيط وتسهيل الأمور على الركاب، فتم القيام بإطلاق إحدى الخدمات التابعة لها من أجل معرفة المواعيد، وهي خدمة vip حيث تقدم الشركة العديد من المميزات الأخرى مثل سهولة الشحن داخل المركبة التي توفرها الشركة له، كما توفر الشركة خدمة معرفة المواعيد الخاصة بالنقل الجماعي الدولي، وكذلك النقل الداخلي خلال اليوم، حيث يمكن للجميع أن يتعرفوا على المواعيد الخاصة برحلاتهم سواء الخارجية أو الداخلية من خلال الموقع الرسمي الخاص بالشركة.

رقم النقل الجماعي سابتكو

تعمل الشركة على توفير جميع خِدْمَات التواصل معها، سواء التواصل عبر الهاتف الخاص بها، أو موقعها الإلكتروني، حيث يمكن التعرف على أرقام التواصل من خلال الأرقام الأتية :