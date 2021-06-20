شروط ورسوم نقل خدمات العمالة المنزلية من خلال تطبيق أبشر

نقل خدمات العمالة المنزلية واحدة من الخدمات التي يستطيع المواطن السعودي الاستفادة بها والوصول إليها باستخدام حسابه الشخصي على بوابة أبشر، وبزيارتك للموقع الإلكتروني الرسمي لأبشر ستجد دليل شامل لخدماته، من بينها خدمة نقل خدمات العمالة المنزلية التي هي موضوع مقالنا اليوم، وستجدها ضمن مجموعة خدمات أخرى مثل خدمات خاصة بالجوازات وأخرى خاصة بالتأشيرات كتأشيرة الزيارة وغيرها، وتجدر الإشارة إلى أننا هنا في الموقع قد أفردنا مقالات عديدة لهذه الخدمات.

شروط نقل خدمات العمالة المنزلية باستخدام تطبيق أبشر

يستطيع المواطن السعودي صاحب حساب مسجل ومفعل في منصة أبشر الإلكترونية نقل خدمات العمالة المنزلية بطريقة إلكترونية وفقًا للشروط التالية:

شرط أساسي لنقل العمالة عدم توافر مخالفات مرورية خاصة بصاحب العمل الذي سيتم نقل العمالة إليه، أو على العامل نفسه. يجب التأكد من أن كل من صاحب العمل السابق والعامل المنزلي وكذلك صاحب العمل التالي مسجلين على قيد الحياة. أن يكون صاحب العمل الذي سيتم نقل العمالة إليه غير مطلوب للعدالة. التأكد من عدم تسجيل العامل المنزلي كهارب في السجلات. لا بد من توفير بصمة خاصة بالعامل المنزلي بالإضافة إلى صورة شخصية له. يجب التأكد من أن عمر العامل المنزلي 25 عام فيما فوق، فلا يجوز نقل العمالة المنزلية للعمال أقل من هذه السن. يصل عدد العمال المنزليين المتاح إضافتهم للمواطن السعودي الذكر المتزوج 4 من العمال. وهو نفس العدد المسموح بكفالته من قبل المرأة السعودية الأرملة أو المطلقة. من الشرطين السابقين يتضح أن العدد الأقصى لخدمة نقل خدمات العمالة المنزلية هو أربعة عمال. في تاريخ التنازل ونقل الخدمات يجب أن تكون إقامة العامل المنزلي لا يزال بها خمسة عشر يومًا. لا يستطيع المواطن نقل خدمات العمالة المنزلية إلا مرة واحدة فقط خلال يوم كامل أي ما يعادل 24 ساعة.

رسوم خدمة نقل خدمات العمالة المنزلية

تختلف الرسوم بالنسبة للمرة الأولى عن المرة الثانية للنقل عن المرة الثالثة وفقًا للترتيب التالي: