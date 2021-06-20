بنك الراجحي للقروض الشخصية للمواطنين والمقيمين في المملكة

بنك الراجحي للقروض الشخصية، يعتبر مصرف الراجحي احد البنوك الهامة جدا والعريقة داخل المملكة العربية السعودية الذي يقدم الكثير من القروض الشخصية المختلفة، ودائما ما تثق العملاء في الاقتراض من الراجحي لتقديمه عدد كبير من التسهيلات وفترة سداد كبيره تصل إلى 6 سنوات، وهناك قرض شخصى بنك الراجحي بدون تحويل راتب وهو من القروض التي دائما ما يبحث العميل عنها، وأيضا هنا تمويل المتقاعدين بنك الراجحي وهو أيضا من اهم التمويلات التي يقدمها البنك للأشخاص المتقاعدين، ويقدم أيضا قروض الراجحي للمقيمين ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على اهم مميزات بنك الراجحي للقروض الشخصية، والشروط التي يجب توافرها لكل من يرغب في الحصول على قرض شخصى بنك الراجحي.

بنك الراجحي للقروض الشخصية

دائما ما يسعى بنك الراجحي إلى تقديم افضل الخدمات المصرفية والإلكترونية أيضا، حيث عناك عروض بنك الراجحي التي تقدم من خلال تمويل شخصى بدون كفيل، ويقدم حاسبة التمويل الشخصي الراجحي والتي من خلال هذه الخدمة يمكن للعملاء التعرف على قيمة الأقساط المتبقية، ويمكن أيضا تقديم طلب اعفاء من قرض الراجحي عند الوفاة أو العجز الكلى وتوافر الشروط اللازمة، وبنك الراجحي للقروض الشخصية بها مميزات كبيره منها فترة السداد تصل إلى ست سنوات وأيضا سهولة الاجرائات المطلوبة والأوراق المقدمة، وسوف نتعرف على شروط بنك الراجحي للقروض الشخصية.

شروط القرض الشخصي من مصرف الراجحي

يجب أن يكون عمر العميل عند طلب التمويل الشخصي لا يتجاوز 60 عام مع نهاية اخر قسط من تسديده.

يجب أن يكون الحد الأدنى من الراتب الخاص بالعميل لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

يجب أن لا يقل الحد الأدنى عن شهر من العمل سواء بالقطاع العام أو الخاص.

طريقة التقديم على تمويل الراجحي

قم بالدخول على الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.

تقديم صوره من الهوية الوطنية للسعوديين، وصوره من الإقامة للمقيمين.

تقدم صوره من المؤهل الدراسي.

خطاب من جهة العمل بها المسمى الوظيفي، والراتب الشهرى، ومكان العمل.

إمكانية استخدام الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة القرض.

دائما ما يبحث أي شخص عند التفكير في الحصول على قرض شخصى هو التعرف على مميزات البنك التي يقدم هذا التمويل، ويعتبر مصرف الراجحي من البنوك التي تقدم تسهيلات كبيره ومميزه لجميع الأشخاص، ومن اهم التمويلات المقدمة بنك الراجحي للقروض الشخصية.