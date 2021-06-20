نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج الأهلي التأجيري 50/50 بدون رسوم ومعرفه الشروط اللازمة للبرنامج في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج الأهلي التأجيري 50/50 من اهم البرامج التي يقدمها البنك الأهلي لجميع مواطنين المملكة السعودية والتي اعلنه عنه البنك عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل بالمملكة والذي تسال الكثير من السعوديين عنه. كما تم إطلاق مجموعه عروض حديثه للسيارات في يونيو منها عروض تويوتا البنك الأهلي لجميع مواطنين المملكة وأقساط ميسره من التمويل التأجيري كما تم الإعلان أيضا عن عروض الراجحي علي نيسان 2021 والمقدمة بالتعاون مع نيسان بترومين بالمملكة. والآن سوف نقوم بشرح التمويل بالتفصيل ومعرفه اهم شروطه من خلال المقالة الأتية.

برنامج الأهلي التأجيري 50/50

اعلن البنك الأهلي عن تصميمه للبرنامج التأجيري 50/50 وذلك لتلبيه رغبه العملاء والتي تتناسب مع جميع احتياجاتهم حيث يمكنك البنك من اختيار سياره أحلامك المناسبة لك مقابل دفع 50% دفعه أولي مقدمه و 50% دفعه تملك أخيرة بتكون مستحقه عليه ويقوم بدفعها في نهاية التمويل أي بعد مضي عامين كي تملكها. كما اعلن البنك عن رقم 920000891 والذي يمكن الاستفسار عن التمويل إذا كنت تستخدم الجوال.

شروط التمويل التأجيري

اعلن البنك عن عده شروط يجب توافرها في المستفيد لكي يحصل علي السيارة بسهوله والتي نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

يجب أن تكون الدفعة الأولي و الأخيرة 50%.

فتره السداد بالتمويل تكون سنتين أي 24 شهر فقط.

لا يشترط في البرنامج أن يكون راتب العميل محول إلي الأهلي.

يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب المحول إلي البنك 8000 ريال.

أما الحد الأدنى للراتب الغير محول إلي البنك 10000 ريال.

لا توجد رسوم إدارية في البرنامج.

السيارات التي شملها التمويل التأجيري

بالإضافة إلي ذلك شملت العروض باقة من اهم والمع السيارات الموجودة بالمملكة والتي تم إطلاقها حديثا بالمملكة والتي تعتبر من أفخم الماركات بالمملكة أيضا. والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال النقاط الأتية: