نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بيجو من الراجحي في يونيو ومعرفه مميزات وشروط العروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بيجو من الراجحي من اهم العروض التي اطلقها الراجحي في يونيو بالمملكة السعودية والتي اعلن عنها المصرف عبر الصفحة الرسمية له علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة والتي تسال الكثير من السعوديين عليها. كما تسال المواطنين عن العروض الحديثة التي تم إطلاقها بالمملكة مثل عروض الراجحي علي نيسان 2021 والمقدمة بالتعاون مع نيسان بترومين و عروض تويوتا البنك الأهلي لجميع مواطنين المملكة وأقساط ميسره من التمويل التأجيري. كما سوف نوضح لكم الآن اهم العروض والسيارات التي شملتها العروض أيضا وكيفيه الحصول علي سياره بالتفصيل من خلال المقالة الأتية.

عروض بيجو من الراجحي

اعلن المصرف عن افضل فرصه للحصول علي سياره بيجو رائعه حيث امكن لجميع المواطنين بالحصول علي العروض بكل سهوله. كما تم الإعلان علي أن التمويل يمكن الحصول عليه للعملاء المحولين رواتبهم إلي المصرف أو بدون تحويل الراتب والتي نوضحها من خلال الأتي:

الدفعة الأولي لعملاء التحويل 0% إما بدون تحويل الراتب 10%.

العروض بدون رسوم لتحويل الراتب أو بدونه.

أقساط شهريه مرنه ومنخفضه جدا.

الدفعة الأخيرة لعملاء تحويل الرواتب تكون 35% أما بدون تحويل الراتب تكون 30%.

فتره السداد تصل إلي 60 شهر.

معدل النسبة السنوي لتحويل الراتب 6.46% أما بدون تحويل الراتب تكون 8.02%.

كما شملت العروض سياره بيجو 508 2021 و بيجو 2008 2021 و بيجو 5008 2021.

شروط العروض علي السيارات

كما اعلن المصرف علي عده شروط بسيطه يجب توافرها في المستفيد لكي يحصل علي سياره بيجو بكل سهوله. وهذه الشروط تكتمن في النقاط الأتية:

تطبق جميع شروط وأحكام المصرف في العروض.

عروض سيارات بيجو ساريه حتي 31 يوليو 2021 أو عند نفاذ الكميه المحددة للسيارات.

يمكن أن تختلف مواصفات السيارة عن المعروضة في الصورة.

كيفيه الحصول علي عروض بيجو

بالإضافة إلي ذلك انه تم الإعلان أيضا عن طريقه وكيفيه الحصول علي سياره بيجو من خلال العروض وهي عن طريق الذهاب إلي احد فروع المصرف أو معارض بيجو الموجودة بالمملكة أو الاتصال علي رقم 8001241222 إذا كنت تستخدم هاتفك الشخصي. كما تم الإعلان أيضا عن طريقه التقديم الإلكتروني والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم عبر الخطوات الأتية: