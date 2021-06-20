برنامج بنك الجزيرة للتدريب الصيفي لطلاب المراحل التعليمية

أعلن بنك الجزيرة، عن بدء التقديم في برنامج التدريب الصيفي لطلاب وطالبات المراحل التعليمية “عن بُعد” والذي سيقدم دورتين مجانا لمدة أربعة أسابيع، واشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، والعمر من 15 إلى 18 عام، وأن يكون طالب أو طالبة على رأس الدراسة، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء مقابلة للقبول النهائي، ويتضمن التدريب دورة حاسب آلي – دورة لغة إنجليزية، يشمل مكافأة نقدية قيمتها 500 ريال، والحصول على شهادة اللغة الإنجليزية معتمدة من وزارة التعليم، وشهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

برنامج بنك الجزيرة للتدريب الصيفي

العمل علي تطوير مهارات المتدربين لتواكب المتطلبات الوظيفية لمراكز فوري.

الوظيفية لمراكز إيصال وتوضيح ثقافة وقم المصرف و السياسات و الإجراءات

ثقافة وقم المصرف و و توضيح الهيكلة التنظيمية وأهداف البنك وبيئة العمل.

ينهي تنفيذ البرنامج على مدى شهرين يتخللها تدريب علمي في قاعات المحاضرات و تدريب عملي في المراكز.

التحقق من تأهيل الموظفين الجدد كصرافين ومسؤولي خِدْمَات عملاء بفعاليه وبأسرع وقت ممكن.

كصرافين ومسؤولي خِدْمَات بفعاليه وبأسرع وقت إيصال وتوضيح ثقافة وقيم البنك، والسياسات والاجراءات.

ثقافة وقيم البنك، والاجراءات. توضيح أهداف البنك وهيكله التنظيمي وبيئته العمليه.

وبيئته العمليه. التشجيع والتحفيز و شعورهم بالانتماء إلي البنك.

بالانتماء إلي البنك. يمكن التسجيل من خلال الدخول علي الموقع المخصص والقيام بكتابة المعلومات المطلوبة، والضغط علي إرسال بعد التأكد من كتابتها بطريقة صحيحة.

بنك الجزيرة البرنامج الصيفي

يتم تنفيذ البرنامَج على مدى ثلاث شهور من خلال اربع فترات للتدريب هي، تدريب في قاعات المحاضرات، تدريب على الأنظمة الألية بفرع افتراضي، تدريب عملي وزيارات ميدانيه، إن برنامَج التوظيف والتطوير الإداري للأعمال المصرفية يعد المدخل الأساسي للمستوي الإداري في البنك، وهو مصمم لخريجي الجامعات المتميزين الذين يستطيعون مساعدة البنك في تحقيق رسالته وأهدافه من خلال المشاركه في هذا البرنامَج اللذي يزودهم بالمعارف والمهارات اللازمة لعملهم في البنك، مدة البرنامَج هي سنه واحدة وبحيث يتم تزويد المشاركين بالمعلومات البنكية العامة خلال الستة اشهر الأولي قبل البَدْء في مسار التخصص اللذي يتم تغطيته خلال الستة اشهر الثانية من السنه وبحيث يصبح المشارك مؤهلا للعمل في احد مجموعات العمل التالية ووفقا للمسار التخصصي الذي تم تأهيله به:

