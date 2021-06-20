إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والموظفين ورسوم إصدار الرخصة المهنية للمعلمين

إصدار الرخصة المهنية للمعلمين هي خدمة مقدمة للمعلمين و المعلمات من هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية، و الهدف من هذا النظام هو توفير الصلاحية الكاملة للمعلم أو الموظف لإنجاز المهام المطلوبة منه لنجاح العملية التعليمية والنهوض بها، وتلك الرخصة لها أهمية كبيرة للمعلمين ، حيث يتمكن المعلمين من خلالها الحصول علي “الرتبة المهنية ” والتي تعني الدرجة الوظيفية التي يشغلها المعلمين أو الموظفين العاملين في وزارة التعليم السعودي وفقاً لسلم رواتب العاملين في الوظائف التعليمية، وهذا الإجراء يعتبر إجراءً بديلا عن اختبارات كفايات المعلمين الذي كان يتم بشكل دوري، وأثناء استخراج الرخصة يقوم المعلم باجتياز الاختبارات التي تقوم الهيئة بوضعة للمعلم حيث يكون الاختبارين مكون من جزأين جزء منه اختبار عام و الجزء الأخر اختبار تخصصي

إصدار الرخصة المهنية وشروطها

من خلال المقال يمكنك التعرف علي توطين الوظائف التعليمية، قد قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في المعلمين أو الموظفين لاستخراج الرخصة وهي كالتالي:

يجب أن يكون المعلم أو الموظف حاصلاً علي شهادة البكالوريوس في التخصص الذي يعمل به.

علي المتقدم اجتياز الاختبارات الخاصة بالرخصة المهنية “الاختبار العام واختبار التخصصي”.

أن يكون المعلم حاصلاً علي درجة من 50 حتي 69 في اختبار الكفايات للمعلم الممارس.

يجب حصول المعلم علي درجات تتراوح من 70 حتي 79 درجة في اختبار الرخصة لمعلم متقدم.

علي المعلم الخبير اجتياز اختباري الرخصة بدرجة تزيد عن 79 درجة.

يجب علي المتقدم دفع الرسوم لخاصة باستخراج الرخصة المهنية.

يشترط إتمام سنوات الخبرة المحددة للمعلمين عند تجديد الرخصة.

يجب علي المعلم تقديم الطلب الخاص باستخراج الرخصة المهنية عن طريق الإنترنت، حيث لا يتم قبول الطلبات الورقي أو أداء اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية في المدارس الحكومية أو الأهلية أو الخاصة.

إصدار الرخصة المهنية ورسوم استخراج الرخصة

وكما ذكرنا أعلاة أن من أهم الشروط التي يجب توافرها لاستخراج الرخصة هو دفع الرسوم الخاصة بها، فيمكننا من خلال المقال معرفة تلك الرسوم وهي كالتالي: