تدريب منتهي بالتوظيف في شركة مرسيدس بنز الشروط ورابط التسجيل

أعلنت مؤسسة مرسيدس بنز عن برنامج تدريب منتهي بالتوظيف للثانوية العامة، تقدم شركة مرسيدس في المملكة العربية السُّعُودية فرصة لحملة الثانوية لبدء مسارهم في تشكيل مستقبلهم والتدرب والعمل مع أفضل علامة تجارية في العالم ليكونوا أحد أكثر الفنيين تأهيلاً في المملكة من خلال برنامَج تدريب مرسيدس بنز، حيث نقدم تدريبات في مجموعة واسعة من الوظائف الفنية لنضمن أن تكون القوى التي تعمل القادمة هي الأقوى إعداد وتدريبًا في المملكة.

برنامج مرسيدس بنز

ويقدم البرنامج تدريب علي مجموعة من الوظائف الفنية، والتدريب مع أفضل علامة تجارية في العالم لتكن أحد أكثر الفنيين تأهيلاً في المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل المتطلبات والشروط اللازمة للقبول :

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو إبن لأم سعودية الجنسية.

الجنسية أو إبن لأم سعودية الجنسية. حصوله علي شهادة الثانوية العامة.

و تتراوح أعمار المتقدمين بين 18 و23 عام.

أعمار المتقدمين بين 18 و23 عام. أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

لائقاً طبياً. ألا يكون المتقدم يعمل حاليا ً في مؤسسة أخرى، ويشترط أن لا يكون مسجلاً في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

يعمل ً أخرى، ويشترط أن لا يكون مسجلاً في العامة للتأمينات الاجتماعية. عدم حصوله علي دعم من قِبَل صندوق تنمية الموارد البشرية لأكثر من 12 شهراً.

الموارد لأكثر من 12 شهراً. ويمكن التسجيل للالتحاق بالتدريب من خلال الدخول علي موقع مرسيدس وتعبئة البيانات الشخصية.

تدريب منتهي بالتوظيف

شركة (Mercedes-Benz) هي علامة ألمانية عالمية للسيارات وهي مؤسسة فرعية تابعة لشركة دايملر. تشتهر مرسيدس-بنز بالمركبات الفاخرة وعربات النقل والشاحنات والحافلات، يقع مقرها الرئيسي في مدينة شتوتغارت بولاية بادن فورتمبيرغ، وظهرت العلامة لأول مرة في عام 1926 عند نشأه دايملر بنز، في عام 2018 كانت مرسيدس بنز العلامة التجارية الأكثر مبيعاً للسيارات الفاخرة في العالم حيث باعت أكثر من 2.31 مليون سيارة، وظهر الاسم أول مرة في عام 1926 في عهد ديملر بنز.

