نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبادرة الضرائب المشمولة والغرامات من هيئة الزكاة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مبادرة الضرائب المشمولة والغرامات من هيئة الزكاة تعتبر من المبادرات التي تم إدخالها في قائمة الخدمات التي تقدم للمواطنين ، ودائما تسعي الحكومة السعودية إلي تقديم كل جديد لعدم تزويد أعباء إضافية علي المواطن محدودي الدخل ، وتعد هذه المبادرة التي قامت بها هيئة الزكاة والدخل السعودية لمساعدة هذه الفئة من المواطنين ، وكانت هيئة الزكاة قد أطلقت هذه المبادرة منذ العام الماضي وكان من المقرر إنهائها في سبتمبر هذا العام ، ولكن مع الظروف التي يمر بها العالم وتأثر الاقتصاد الدول الكبري قررت الهيئة مد المبادرة حتي نهاية شهر يونيو 2021 ، وقد شملت المبادرة مجموعة من الغرامات والضرائب دون غيرها ، وسنعرض لكم من خلال مقالنا أنواع الضرائب والغرامات التي شملتها المبادرة .

مبادرة الضرائب المشمولة والغرامات من هيئة الزكاة

أعلنت هيئة الزكاة انه تم تفعيل المبادرة مرة اخري وتتضمن المبادرة ثلاث مراحل ، وقد انتهت المرحلتين الأولي والثانية وما زالت الثالثة مستمرة ، ويهدف ذلك لتخفيف الأعباء المالية علي منشآت القطاع الخاص ، ولكن هذه المبادرة أوشكت علي الانتهاء وتستمر حتي 30 يونيو 2021 ، وتضمنت هذه المبادرة في الثلاث مراحل ما يلي :

إعفاء من الغرامات بنسبة 100% من قيمة الغرامة في حالة سداد الضريبة المتعلقة بالإقرار الضريبي.

المرحلة الثانية والتي استمرت من أول شهر أبريل حتى نهاية شهر أبريل 2021 وكانت تنص على: إعفاء نسبة 75% من الغرامة إذا تم سداد الضرائب المستحقة في هذه الفترة.

المرحلة الثالثة والتي تستمر منذ أول شهر يونيو وحتى نهاية شهر يونيو، وخلال هذه المرحلة يتم إعفاء بنسبة 50% من الغرامات على الضريبة المستحقة.

أنواع الضرائب المشمولة في هذه المبادرة

الضرائب التي تشملها مبادرة الإعفاء من سداد الغرامة بنسب محددة وغير ذلك من الضرائب وهي :

ضريبة القيمة المضافة.

ضريبة الاستقطاع.

ضريبة السلع الانتقائية.

ضريبة الدخل.

أنواع الغرامات المشمولة بالمبادرة

التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية ويتم تطبيقها على جميع أنواع الضرائب.

غرامات التأخر في السداد ويشمل كافة أنواع الضرائب.

غرامات تعديل الإقرارات وتصحيحها وتقتصر فقط على ضريبة القيمة المضافة.

الغرامات الغير مشمولة بالمبادرة

غرامات التهرب الضريبي.

غرامات الضبط الميداني ويندرج تحتها :

عدم إصدار فاتورة ضريبية.

التأخر في التسجيل.

بعض أنواع المخالفات الأخرى.

الغرامات التي تم سدادها قبل إصدار قرار التمديد أي تم سدادها قبل 21 يناير 2021، المخالفات التالية والتي صدرت بعد 21 يناير 2021:

تأخر في تقديم الإقرارات.

التأخر في سداد الضريبة.

تعديل الإقرارات الواجب تقديمها للهيئة.

رابط هيئة الذكاة للتقديم علي الإعفاء من الضرائب والغرامات

ومما لا شك فيه أن الهيئة لها دور كبير في دعم الاقتصاد السعودي، حيث يعد ابرز أدوار هيئة الذكاة في المجتمع السعودي هو جمع جباية الزكاة وتحصيل الضرائب من المكلفين وفقًا للأنظمة واللوائح والإرشادات ذات العلاقة إلى جانب توفير خدمات بجودة عالية للمكلفين، ويمكن لجميع المواطنين في المملكة الدخول إلى الموقع الرسمي لهيئة الذكاة والدخل والذي يجمع الكثير من الخدمات الأساسية التي تهم المواطن السعودي بشكل كبير.