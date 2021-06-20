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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط القبول والتقديم لبرامج البكالوريوس بتقني القصيم بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في المقال التالي
رابط القبول والتقديم لبرامج البكالوريوس بتقني القصيم بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث قد أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني عن بداية التسجيل لجميع الأفراد لبرنامج البكالوريوس، ويتم التقديم الذي تم الإعلان عنه عن الفصل التدريبي الأول من العام التدريبي والدراسي عام 1443 هـجريًا، وقد أعلنت الإدارة علي أن التقديم بتقني القصيم سوف يكون بشكل إلكتروني لجميع الأفراد الراغبين في التقديم، وسوف نوضح لكم التخصصات المطلوبة للتقديم بتقني القصيم والتي يتم السماح من خلالها بالتقديم لجميع الأفراد، وسوف نوفر لكم رابط القبول والتقديم لبرامج البكالوريوس بتقني القصيم بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني 1442.
التخصصات المطلوبة لبرامج البكالوريوس بتقني القصيم 1443
أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني عن أن التقديم سوف يكون لعدد من الخريجين في بعض التخصصات والبرامج التي تتطلبها الكلية، ومن هذه البرامج:
- خريجي دبلوم الكليات التقنية.
- خريجي دبلوم كلية الاتصالات.
- خريجي الدبلوم التقني والذي تم الحصول عليه من خارج المملكة العربية السعودية.
- خريجي دبلوم معاهد الشراكات الاستراتيجية.
- يمكن التقديم للدرجة الجامعية المتوسطة في العلوم.
- التقديم الدبلوم فوق الثانوي من معهد الإدارة.
- التقديم لدبلوم التخصصات الصحية.
- التقديم لدبلوم كلية المجتمع.
- التقديم لدبلوم معاهد التدريب الأهلي.
- التقديم لدبلوم كليات التميز.
موعد التسجيل في تقني القصيم 1443
أكد مدير التدريب التقني والمهني أن هناك فترة محددة من أجل التسجيل الخاص لمرحلة البكالوريوس والتي ستكون في الفترة الصباحية والمسائية أيضًا للبنين والتي ستكون حتي يوم 20/ 11/ 1442هـجريًا والتقديم في الكلية التقنية بمنطقة بريده، ويكون التقديم في التخصصات الخاصة بدعم أنظمة الشبكات وكذلك تخصص البرمجيات والتخصص الخاص بالقوى والآلات الكهربائية علاوة علي ذلك تخصص الإدارة العامة بالإضافة الي تخصص المحاسبة والتخصص الخاص بتقنية ميكانيكا السيارات.
رابط التقديم في تقني القصيم بوابة القبول الموحد
يتم التقديم في التخصصات المطلوبة بتقني القصيم من خلال الدخول علي الرابط الإلكتروني الخاص بتقني القصيم وهو المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك لجميع الأفراد الراغبين في التقديم الي تقني القصيم.
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