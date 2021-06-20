نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط آيفون 12 من موبايلي بدون مقدم تعرف على انظمة السداد في المقال التالي
تقسيط جوالات من موبايلي، لمعرفة شروط تقسيط جوالات من موبايلي للعام 2021 المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية كأحد خطط الشركة لجذب العملاء والتيسير عليهم والتخفيف عند شراء هاتف ودفع الثمن بالكامل كده دفعة واحدة ،وتعد هذه الخطوة أحد طرق المنافسة بين شركات الإتصالات في المملكة.
شروط تقسيط جوالات من موبايلي
إذا كنت تفكر في شراء هاتف جوال جديد مع عدم تحميل نفسك أعباء إضافية فقد سهلت عليك شركة موبايلي هذا الأمر أما عن عن شروط الشركة فهي كالتالي
- قم بالتأكد من أن عرض التقسيط متوفر على الرقم الخاص بك عن طريق إرسال رمز 1122 إلى رقم 110 في رسالة.
- التقسيط متاح للباقات المفوترة على أنظمة مفوتر 100 و 200 و 300 و 400 أيضا.
- تطبق الشروط والأحكام.
- يوقع العميل عقد يلتزم فيه بالباقة مع خطة تستمر لمدة 24 شهر.
- إذا قام العميل بإلغاء خطة العقد التي قام بالتوقيع عليها لأي سبب يقوم بدفع المبلغ المتبقي عليه من أقساط ويضاف عليها الضريبة.
- يشترط أن يكون العميل المتقدم للحصول على جوال بالتقسيط من أحد عملاء شركة موبايلي للإتصالات.
- يجب الإنتهاء من تقسيط الهاتف حتى يتمكن العميل من شراء هاتف جديد.
خطوات شراء هاتف بالتقسيط من شركة موبايلي
يمكنك شراء هاتف بالتقسيط من شركة موبايلي باتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول إلى موقع موبايلي الالكتروني على الإنترنت.
- إذا كنت تقوم بالتسجيل في الموقع لأول مرة قم بملئ البيانات المطلوبة للتسجيل و إذا كنت تملك حساب بالفعل قم بإدخال إسم المستخدم وكلمة السر وقم بتسجيل الدخول.
- إختر المتجر الإلكتروني ثم إختار قائمة الأجهزة الذكية.
- قم بإختيار الهاتف الذي ترغب فيه ثم حدد اللون وإضغط على كلمة الشراء الآن.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقسيط آيفون 12 من موبايلي بدون مقدم تعرف على انظمة السداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.