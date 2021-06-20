تقسيط آيفون 12 من موبايلي بدون مقدم تعرف على انظمة السداد

تقسيط جوالات من موبايلي، لمعرفة شروط تقسيط جوالات من موبايلي للعام 2021 المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية كأحد خطط الشركة لجذب العملاء والتيسير عليهم والتخفيف عند شراء هاتف ودفع الثمن بالكامل كده دفعة واحدة ،وتعد هذه الخطوة أحد طرق المنافسة بين شركات الإتصالات في المملكة.

شروط تقسيط جوالات من موبايلي

إذا كنت تفكر في شراء هاتف جوال جديد مع عدم تحميل نفسك أعباء إضافية فقد سهلت عليك شركة موبايلي هذا الأمر أما عن عن شروط الشركة فهي كالتالي

قم بالتأكد من أن عرض التقسيط متوفر على الرقم الخاص بك عن طريق إرسال رمز 1122 إلى رقم 110 في رسالة.

التقسيط متاح للباقات المفوترة على أنظمة مفوتر 100 و 200 و 300 و 400 أيضا.

تطبق الشروط والأحكام.

يوقع العميل عقد يلتزم فيه بالباقة مع خطة تستمر لمدة 24 شهر.

إذا قام العميل بإلغاء خطة العقد التي قام بالتوقيع عليها لأي سبب يقوم بدفع المبلغ المتبقي عليه من أقساط ويضاف عليها الضريبة.

يشترط أن يكون العميل المتقدم للحصول على جوال بالتقسيط من أحد عملاء شركة موبايلي للإتصالات.

يجب الإنتهاء من تقسيط الهاتف حتى يتمكن العميل من شراء هاتف جديد.

خطوات شراء هاتف بالتقسيط من شركة موبايلي

يمكنك شراء هاتف بالتقسيط من شركة موبايلي باتباع الخطوات التالية: