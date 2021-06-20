المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تقني القصيم يفتح باب القبول والتسجيل غدًا

تفتح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تقني القصيم باب القبول والتسجيل غدًا في برامج مرحلة البكارلويوس للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1443هـ بشكل إلكتروني أمام خريجي الكليات التقنية ودبلوم كلية الاتصالات وأيضًا للدبلوم التقني من خارج المملكة وكذلك لدبلوم معاهد الشراكات الاستراتيجية والدرجة الجامعية المتوسطة في العلوم إلى جانب الدبلوم فوق الثانوي من معاهد الإدارة ودبلومات التخصص الصحي وكذلك لدبلوم كلية المجتمع ودبلوم المعاهد للتدريب الأهلي ودبلوم كليات التميز.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تقني القصيم

أوضح مدير التدريب التقني والمهني في المنطقة ” محمد المذن ” أن فترة التسجيل في بكالوريوس الفصل التدريبي الأول يبدأ في الفترة الصباحية والمسائية للبنين ابتداءً من غدًا حتى 20-11-1442 في التخصصات الآتية:

تخصص دعم أنظمة الشبكات.

تخصص قوى وآلات كهربائية.

تخصص البرمجيات.

تخصص الإدارة العامة.

تخصص المحاسبة.

تخصص تقنية ميكانيكا السيارات.

رابط التقديم على تقني القصيم

أوضحت المؤسسة العامة للتدريب من إمكانية التسجيل في برنامج البكالوريوس عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها بوابة القبول المؤسسة العامة للتدريب بالخطوات الآتية :

الدخول لموقع المؤسسة العامة للتدريب.

اختيار البرنامج المتاح لك والنقر عليه.

قراءة كافة الشروط المتعلقة بالبرنامج.

عند فتح باب القبول قم بالنقر على كلمة التسجيل في البرنامج.

خطوات التسجيل في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني