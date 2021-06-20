فاطمة روزي نائبًا لرئيس التحرير لمجلة جولدن بريس

دوت الخليج – جدة :

قررت إدارة مجلة جولدن بريس، تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة، الأستاذة غادة ناجي طنطاوي و رئيس التحرير، الأستاذ مشاري الوسمي، تعيين الأستاذة فاطمة روزي نائبًا لرئيس التحرير.

الجدير بالذكر، أن روزي حاصلة على شهادة البكالوريوس مع إعداد تربوي من جامعة أم القرى، كما أنها حصلت على شهادة إتمام دورة تطبيقات الحاسب المكتبية من جامعة الطائف، ثم حصلت على دورة إلكترونية لإتمام دورة تحليل احتياجات العميل في التصميم الجرافيكي.

كاتبة صحفية لها باع طويل في الكتابة، لها عدة مقالات في عدة صحف ومجلات ورقية و إلكترونية. لها إصدارين : حروفي عبارة عن خواطر ، وشتات حروفي نصوص كما أنها فنانة تشكيلية، تحاكي الفن التشكيلي بصورة مختلفة لما اعتدنا عليه، حيث لا تستخدم فرش الرسم والألوان، بل تستخدم الأوراق ذات الألوان الجذابة بشكل أفقي لتشكل بأناملها لوحة فريدة.

أسرة “دوت الخليج” تبارك للكاتبة فاطمة روزي منصبها الجديد و تتمنى لها التوفيق.