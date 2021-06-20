خطوات التسجيل في برنامج دعم الاسر الريفيه المنتجه من الخدمات التي يسعى الكثيرين للحصول عليها، فبرنامج ريف أحد برامج التنمية الريفية التي أطلقتها المملكة وفقًا لرؤية 2030 لتنمية وتحسين القطاع الريفي للعمل على رفع حياة المزارعين والارتقاء بهم ولرفع إنتاجية صغار المزارعين والارتقاء بهم والتحسين من مستوى المعيشة.

شروط التسجيل في برنامج دعم الاسر الريفيه المنتجه

يمكن التسجيل في برنامج ريف الزراعي للدعم المالي بالشروط على النحو الآتي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حامل أحد بطاقات التنقل في المملكة.

أن يكون ممتهن لأحد المهن الزراعية التي يشملها البرنامج.

أن يكون من سكان المناطق التي يشملها دعم ريف.

ألا يكون المستفيد موظف بالقطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو الخاص.

ألا يقل عمر المستفيد عن 21 عام.

ألا يتجاوز الدخل الشهري للمستفيد من دعم ريف 6000 ريال.

لابد من الالتزام بكافة الشروط الصحية التي يحددها البرنامج.

لابد من إثبات مزاولة المهنة الزراعية.

لا يتجاوز مبلغ الدعم 54 ألف ريال بشكل كلي.

يكون لدي المتقدم حساب بنكي نشط وأن يكون مسجل على منصة ريف الرقمية.

استكمال البيانات الشخصية على المنصة وتقديم وثيقة العمل الحر على المنصة.

إرسال الطلب.

التسجيل في برنامج دعم الأسر الريفية المنتجة

يمكن لكافة المستفيدين التسجيل في بوابة ريف الرقمية بالخطوات على النحو الآتي: