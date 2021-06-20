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عمر شويل - جدة الاستعلام عن المخافة المرورية برقم اللوحة في السعودية ، وفرت الحكومة السعودية عدد من الخدمات التي تجعل الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة في المملكة بسيطة وسهلة وهذا في سبيل حرص الحكومة السعودية في التخفيف من أعباء المواطنين والمقيمين في المملكة على حد سواء ، حيث يمكن لأي شخص الاستعلام عن أي مخالفة في المرور وتكون مسجله لك أو أن تكون مسجلة بخصوص أي فرد من الأفراد من عائلتك أو أسرتك المكلفون منك ، وخدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة في المملكة جاءت عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية.

الاستعلام عن المخافة المرورية برقم اللوحة في السعودية

ومن منطلق التخفيف على المواطنين والمقيمين تسعى فيه الحكومة السعودية إلى الرقي بمستوى الخدمات الحكومية لمواكبة عصر التطور في الحكومة الإلكترونية، لهذا سوف نقوم بتوفير شرح مبسط لكافة الخطوات اللازمة لمعرفة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة في المملكة من خلال اتباع الخطوات الآتية :

الدخول على موقع وزارة الداخلية السعودية أبشر.

اضغط الاستعلامات الإلكترونية.

اختيار المرور.

اختيار استعلام المخالفات المرورية.

إدخال رقم اللوحة أو رقم الهوية بشكل صحيح.

إدخال الرمز التأكيدي الذي يظهر أسفل الشاشة.

الضغط على كلمة استعلام المخالفات المرورية.

وسوف تخرج الآن كامل التفاصيل الخاصة بالمخالفات المرورية.

بيانات المخالفة تتضمن، رقم المخالفة، رقم اللوحة، نوع السيارة، تاريخ وزمن وقوع المخالفة، سرعة السيارة وقت حدوث المخالفة، سرعة الشارع المسموح بها، مكان المخالفة، نوع المخالفة، ماركة السيارة وطرازها، وقيمة الغرامة في النهاية.

الاستعلام عن المخالفة المرورية برقم الهوية

قم زيارة موقع أبشر من موقع وزارة الداخلية.

ادخل رقم هويتك، ومن ثم إدخال الرمز الخاص بك الموقع بالأسفل والضغط على عرض.

بعد ذلك سيقوم الموقع بعدها بإظهار نافذة جديدة تحتوي على العديد من الخانات المطلوب إدخال بياناتك بها، وفور ملأ تلك الخانات سيقوم الموقع بإظهار كافة المخالفات الخاصة بك بالزمان والمكان الخاص بها، فضلا عن عرض المبلغ اللازم تسديدها.

وقد أعدت وزارة الداخلية السعودية خططاً وقواعد لتنظيم حركة سير السيارات داخل المدن والمحافظات، واستعانت بكاميرات مراقبة في الشوارع الرئيسية بغرض حصر جميع المخالفات وأماكن وأوقات حدوثها، وقد ساعد هذا في السيطرة على معدل المخالفات وتقليله مما عاد بالإيجاب على نسبة الحوادث.

الاستعلام عن المدة الزمنية لتسجيل المخالفة المرورية في “ابشر”

بواسطة الكاميرات يرصد المخالفات وقت حدوثها، من السرعة، وقطع الإشارة، وما إلى ذلك.

ثم يقوم بإرسالها إلى مركز معالجة المخالفات المرورية ليتم التعرف على صاحب المخالفة من خلال قاعدة البيانات الموجودة بها، والتي تشمل جميع مواطني المملكة، وجميع المقيمين فيها.

ثم يقوم بإصدار المخالفة المرورية.

ثم يقوم بإرسال رسالة نصية لصاحب السيارة لإعلامه بالمخالفة.

ويتم إضافة هذه المخالفة إلى حسابة الخاص في “أبشر“، وتُسدد قيمة المخالفة المرورية عن طريق الحساب البنكي. ولا يمكن تقسيط مبلغ المخالفة.

كيفية تقديم اعتراض عن المخالفة المرورية

إذا أردت أن تعترض على مخالفة مرورية ليست مستحقة عليك، لابد من أن تقوم بهذه الخطوات :

أولها التسجيل على بوابة أبشر في حساب خاص لك عن طريق رقم الهوية.

بعد هذه الخطوة المهمة تأتي الخطوات اللاحقة وتتمثل في الضغط على الأيقونة الخاصة بالاعتراض على المخالفات المرورية.

بعدها تدخل على الشروط الخاصة بتقديم الاعتراض، وبعد الاطلاع على المخالفات المرورية التي من المفترض أنك قمت بها بسيارتك، تضغط على المخالفة التي ستقدم الاعتراض عليها، وتقدم اعتراضك وأسبابه.

طرق سداد غرامات المخالفات المرورية

أتاحت وزارة الداخلية السعودية أكثر من طريقة لسداد قيمة المخالفات المرورية :

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أدخل رقم البطاقة واختر اللغة العربية ثم الخدمات الحكومية ثم أدخل رقم الهوية أو رقم الإقامة ثم اختر المخالفات المرورية لتعرض قيمة المخالفة التي يمكنك مباشرة دفعها بالضغط على خيار دفع بعد التأكد من امتلاك رصيد كاف لسداد قيمة الغرامة.

تحويل قيمة غرامة المخالفة المرورية إلى حسابك الخاص لدى أحد البنوك.

عند القيام بسداد المخالفات المرورية يجب اتباع عدة خطوات وهي :

يجب أن يتم الدخول إلى موقع أبشر الذي يساعد المواطنين في التعرف على المخالفات وطريقة سدادها.

سوف يظهر أمامكَ بعد ذلك خانة الاستعلام الإلكتروني وعند الضغط عليها سوف ينسدل منها أيقونة المرور ونقوم بالضغط على اختيار المخالفات المرورية.

سوف تظهر لنا بعد ذلك عدد المخالفات والقيمة المالية لها.

وتبذل المملكة ممثلة في وزارة الداخلية جهودا كبيرة لتيسيير الخدمات المقدمة للمواطنين ، ومواكبة التطور التكنولوجي في جميع المجالات ومثال علي ذلك مبادرة الضرائب المشمولة والغرامات.