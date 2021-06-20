نظام نور تسجيل رياض الأطفال 1443 noor مستويات القبول بالسن والشروط المطلوبة

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عمر شويل - جدة نظام نور تسجيل رياض الأطفال 1443 noor ازداد البحث عنه من قبل أولياء الأمور من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية حيث أن موقع نظام نور الإلكتروني هو الموقع الخدمي الأكبر في المملكة الذي يقدم كافة التفاصيل عن مراحل التعليم المختلفة، ومؤخرًا أتاحت وزارة التعليم السعودية تفعيل نظام نور تسجيل رياض الأطفال 1443 استعدادًا لبداية العام الدراسي الجديد في السعودية خلال الشهور القليلة المقبلة.

نظام نور تسجيل رياض الأطفال 1443 noor

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن نظام نور تسجيل رياض الأطفال 1443 noor لكى يتمكن أولياء الأمور من التسجيل لصغارهم مع مراعاة شروط نظام نور وأهمها السن ويتم التسجيل في نظام نور من أي مكان في المملكة العربية السعودية كل مايتطلب هو حساب على موقع نظام نور التعليمي فهو الوسيلة الوحيدة لتسجيل الطلاب في رياض الأطفال.

مستويات القبول في نظام نور

حددت وزارة التعليم السعودية مستويات القبول في نظام نور من خلال 3 مستويات يتم تقسم الأطفال وفق المرحلة العمرية على النحو الآتي:

المستوى الأول: وفيه يتم استقبال الأطفال من مواليد 23/01/1439 وحتى مواليد 22/01/1440.

المستوى الثاني: وفيه يتم التسجيل للأطفال من مواليد 23/01/1438 وحتى مواليد 22/01/1439.

المستوى الثالث: وفيه يتم التسجيل للطلاب من مواليد 23/01/1437 وحتى مواليد 22/01/1438.

طريقة التسجيل في نظام نور رياض الأطفال

حددت طريقة التسجيل في نظام نور رياض الأطفال على موقع نور الإلكتروني من أي مكان في المملكة العربية السعودية من خلال الآتي: