توكلنا درجات الاختبار التحصيلي 1442 المركز الوطني للقياس والتقويم

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عمر شويل - جدة النتائج الخاصة بالاختبار التحصيلي الفترة الأولي 1442 , لقد بدأ طلاب الثانوية العامة بالفعل بالبحث عن اختبارات القدرات الخاصة بالتقديم في الجامعات , وهذا بعد أن انتهوا من جميع اختبارات الشهادة الثانوية وحصلوا علي النتائج ، عن طريق رقم الهوية وتطبيق توكلنا ، حيث قامت المملكة العربية السعودية باعتماد القبول في الجامعات علي النتائج التحصيلية ، من الواجب النجاح في الاختبار بنسبة تزيد عن 50 بالمائة ، تقوم المملكة العربية بتحديد مستوي استيعاب الطلاب والطالبات خلال كل المراحل التعليمية من اجل القبول في الجامعات الحكومية والخاصة داخل المملكة .
درجات الاختبار التحصيلي 1442
كما هو معلن عنه نتائج الفترة الأولي التي تم الإعلان عنها يوم 18 يونيو ـ وسوف يتم الإعلان عن نتائج الفترة الثانية بداية من يوم 1 يوليو 2021 ، وذلك عن طريق موقع قياس أوعن طريق توكلنا تستطيع الآن الحصول علي النتائج بشكل إلكتروني , بينما ينتظر طلاب الثانوية وأولياء الأمور هذه النتائج بفارغ الصبر لمعرفة مصائرهم والكليات التي سوف تستقبلهم ، بعد أن انتهوا من عامهم الدراسي وانتهوا من أداء الاختبارات و سوف نطلعكم علي كيفية الحصول علي النتائج .
طريقة الحصول علي نتائج الاختبارات التحصيلية 1442
للتقديم الطلاب في الكلية التي يرغبون الالتحاق بها ، قد قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بعمل رابط للاستعلام عن النتائج التحليلية ، وهذه الطريقة قامت بالتسهيل علي جميع الطلاب عملية الحصول علي النتائج ، وفي السطور القليلة التالية سوف نقوم بعرض الخطوات التي سوف تتبعها للحصول علي النتائج ، وهي كالتي :
1- ادخل علي رابط المخصص للحصول علي النتائج التحصيلية وهو (رابط قياس ألإلكتروني)
2- قم بإدخال الاسم ورقم الهوية وكافة البيانات اللازمة
3 – قم بإدخال كلمة السر
4 – ثم اضغط علي استعلم عن النتيجة
باتباع هذه الخطوات سوف تظهر النتيجة بكل سهولة وبعد ذلك يمكنك بدأ اجراءات التقديم في الجامعة التي ترغب بها
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