نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توكلنا يضيف خمسة خدمات جديدة في المنصة تعرف عليهم الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة توكلنا ، تم الإعلان من منصة توكلنا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، أنه يمكن أن يتم التعامل برخصة القيادة الموثقة والمعتمدة من قبل المنصة للجهات المعنية والمختصة في خطوة هي الأولى من نوعها في العالم العربي والتي سوف توفر الكثير على المواطنين في المملكة العربية السعودية والمقيمين بها وليس تلك هي الخدمة الوحيدة فهناك خدمات أخرى سوف نطلعكم عليها في تلك المقالة فتابعونا.

توكلنا وخدمة الرخصة في الجوال

كما اعتدنا من المملكة وأنها دائما ما تجد حلول في ظل الجائحة الحالية حيث من قبل ذلك ساعدت المعتمرين في موسم الحج بالتعاون مع منصة أبشر وتطبيق اعتمرنا

فقد أتي هذا الإجراء تحت شعار “رخصتك في جوالك” وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية ومنصة أبشر التي تصدر رخص القيادة

ونشر التطبيق عبر تويتر: رخصتك في توكلنا مُعتمدة وموثوقة.. الآن تستطيع عرضها عبر #تطبيق_توكلنا للجهات المختصة.

كيفية استعراض تأمين السيارة عبر منصة توكلنا

وجدير بالذكر إلى أنه يمكن استعراض التأمين للسيارة عبر التطبيق مثل :-

الوثيقة تاريخ الإصدار تاريخ الانتهاء اسم الشركة وغيرها، وذلك من خلال :-

الضغط على أيقونة تأمين المركبات

نستعرض قائمة وثائق التأمينات

نضغط على الوثيقة لكي نستعرض التفاصيل

خدمات منصة توكلنا الجديدة

أعلن التطبيق عن إطلاقه بعض التحديثات الجديدة به وذلك ضمن قائمة خدماته الرقمية

والخدمات الجديدة في المنصة تتمثل في :-

إضافة الباركود إلى المواعيد رخصة القيادة الإلكترونية استمارة تسجيل المركبات الإلكترونية مع إتاحة معرفة العنوان الوطني والوصول من خارج المملكة. بطاقة الأحوال الإلكترونية والجوازات واستعراض المواعيد العدلية المخالفات العامة تأمين المركبات، والتحسينات بشكل عام – وبالطبع خدمة بطاقة الوضع الصحي ومشاركتها، والعديد من الخدمات الأخرى.

وجدير بالذكر أن هذا التحديث الأخير وهو بنسخة رقم 2.5

تفاصيل الخدمات الجديدة في المنصة

الخدمات الجديدة سوف تساهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية

وذلك في إطار العمل الدائم للملكة لكي تحسن تجربة المستخدم وتلبي تطلعاته.

وسوف يتضمن التطبيق الجديد، العديد من قواعد البيانات الشاملة وذلك تحت عنوان : لوحة بياناتي

وتشمل لوحة البيانات :- المعلومات الأساسية للمستخدم وبيانات خاصة برخص القيادة المركبات والجوازات المخالفات المرورية.

كما يحرص تطبيق توكلنا على إضافة العديد من التحديثات المختلفة

لخلق منظومة جديدة لتطبق الخدمات التي يتم توفيرها؛ وذلك للمساهمة في تسهيل استخدامه.

وجدير بالذكر انه عدد المستخدمين الذين سجلوا في تطبيق “توكلنا” في المملكة قد تجاوز 21 مليون مستخدم وذلك منذ إطلاقه في بداية الجائحة الحالية ، وكان هدفه الحد من انتشار الفيروس.

وفي النهاية نرجو ان تكون المقالة عن تطبيق توكلنا قد نالت إعجابكم