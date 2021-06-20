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عمر شويل - جدة نتائج القبول المبدئي بوزارة الدفاع 1442، يسارع الكثير من حائزي البكالوريوس في المملكة العربية السعودية كل عام إلى تقديم طلبات الالتحاق للكليات العسكرية في المملكة، حيث تقوم وزارة الدفاع بتطويع موقع إلكتروني للتوظيف الفردي، كما تقوم بإعلان نتائج التنسيق المبدئية للطلاب بعد فحص طلبات التقديم في خلال فترة قصيرة.

تعرف على نتائج القبول المبدئي بوزارة الدفاع 1442

بينما يبحث الطلاب حديثي التخرج عن التنسيق المتوقع للقبول في الخدمة العسكرية بوزارة الدفاع بالمملكة، قامت وزارة الدفاع واللجان المختصة بفحص طلبات الترشح للعام 1442 بالإعلان عن النتائج الأولية لقبول طلبات الالتحاق للرتبة العسكرية في السعودية، وفي ذلك الإطار نوهت الوزارة على ضرورة الالتزام بعدة ضوابط أثناء القيام بالتقديم في مكاتب التنسيق.

حيث وجهت الطلاب إلى الحضور للكشف الطبي وكشف الهيئة حسب المواعيد المحددة والتي أعلنت عنها الوزارة منذ فترة، على الطالب أن يتوجه إلى مقر قوات الدفاع البرية المقابل مباشرةً لسكنات ضباط القوات المسلحة لإجراء مقابلة بشكلٍ فرديٍ لكل طالب.

طرق الاطلاع على نتائج القبول للخدمة العسكرية

كشفت الوزارة المختصة بالشؤون العسكرية في المملكة عن كيفية استعلام المرشحين من الرجال والفتيات عن نتائج القبول الأولية، حيث تعتمد آلية القبول على وصول رسائل نصية للمرشحين الذين توافقت بياناتهم مع ضوابط القبول، وتعتبر تلك الرسالة بمثابة إخطار بالقبول المبدئي والتي تحمل نص “تم قبولك كمرشح”.

أما في حالة عدم مطابقة معايير القبول مع المتقدم وبالتالي عدم الحصول على القبول المبدئي للترشيح فسوف تظهر له رسالة تفيد الاعتذار لعدم قبوله كمرشح للخدمة العسكرية، جدير بالذكر أن عملية مراجعة الطلبات وإعلان النتائج تتم تدريجيًا على عدة مراحل، ففي حالة عدم إتمام فحص الطلب بعد سوف تظهر للمتقدم خانة “حالة طلب الترشيح” على بوابة الاستعلام فارغة.

بوابة قبول التسجيل الموحد

خصصت الحكومة السعودية فيما يخص شأن التقدم إلى شغل الرتبة العسكرية بالمملكة 1442 بوابة إلكترونية تساعد المتقدمين في معرفة كل ما يخص الدورة من حيث ضوابط التقديم ومزاياه ويمكنهم أيضًا متابعة طلبات الالتحاق وذلك من خلال الدخول على الرابط الرسمي للتجنيد.