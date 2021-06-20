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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي أفضل درجات التحصيلي؟ | النسبة المطلوبة في الجامعات السعودية في المقال التالي
ما هي أفضل درجات التحصيلي؟ هذا السؤال من أهم الأسئلة التي سوف نقدم لكم إجابتها في مقال اليوم، حيث يتم البحث عنه كثيراً من قبل الطلاب الراغبين في دخول الجامعات المختلفة. وخاصة أن اختبار التحصيلي من أهم الاختبارات التي يتم من خلالها تحديد مستقبل الطلاب. وذلك من خلال موازنة نتيجة إختبار التحصيلي مع نتيجة الثانوية، ويرغب كل طالب في الحصول على أعلى نتيجة، حتى يتمكن الطالب من دخول التخصص الذي يريده. لذلك يسعى جميع الطلاب إلى الاجتهاد والتفوق للحصول على أعلى درجات في اختبار التحصيلي.
معلومات عن الاختبار التحصيلي
من ضمن معلومات عن الاختبار التحصيلي أنه من أهم أدوات البحث العلمي، حيث يتم استخدامه لقياس مستوى عينات الطالب بدرجة امتلاكه لصفات معينة من خلال إجاباته. كما يتم من خلاله قياس تمكن الطلاب من دراسة مجال معين والمهارات والمعرفة. ويعد اختبار التحصيلي من القياسات التي يخضع لها جميع الطلاب المتخرجين من الثانوية العامة. حتى يكون معياراً دقيقاً للطلاب، حيث يساعد جميع الجهات التعليمية على معرفة مستوى الطلاب.
ما هي أفضل درجات التحصيلي
من المتعارف عليه أن اختبار التحصيلي لا يوجد به نجاح أو رسوب، ولكن يحصل كل طالب على درجة خاصة به، وأقصاها مائة درجة. والدرجة التي يتم الحصول عليها لها وزن معين وخاص عند الجامعة التي يرغب الطالب في الالتحاق بها. كما يجب عدم مقارنة نتيجة التحصيلي بنتيجة الثانوية. واهم شي في اختبار التحصيلي هو موقع الطالب بين الذين خاضو الاختبار، ويتم ذلك وفقاً درجات التحصيلي.
نسبة التحصيلي المطلوبة في الجامعات السعودية
تختلف نسبة اختبار التحصيلي وفقاً للجامعة التي يرغب الطالب في الالتحاق بها، كما تختلف بين تخصص وآخر، وفيما يلي نسبة التحصيلي المطلوبة في بعض جامعات السعودية:
- جامعة الملك عبدالعزيز: مسار علمي وأدبي 20%.
- وجامعة الملك سعود: الكليات الصحية 40%.
- جامعة الملك فيصل:الكليات الطبية 40%، الهندسة 40%، الحاسب الآلي 40%.
- ونسبة جامعة أم القرى: الكليات العلمية 20%، تخصص اللغة الإنجليزية كفايات 20%، بقية الكليات 20%.
- جامعة الملك خالد: الكليات العلمية 30%.
- نسبة جامعة حفر الباطن: المسار الصحي: 77.01%، المسار العلمي والهندسي: 70.126%، كلية العلوم 69.655%،. كلية الأداب: 73.815%، إدارة المال والأعمال: 74.885%.
- نسبة جامعة الباحة: كلية التربية: 80%، كلية العلوم والآداب بالمندق: 70%، كلية العلوم والآداب ببلجرشي: 70 %، كلية العلوم والآداب بالمخواة: 70%، كلية العلوم والآداب بقلوة: 70%.
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