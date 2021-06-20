وزارة الدفاع نتائج القبول المبدئي 1442 – الشروط والإجراءات المتبعة

أعلنت وزارة الدفاع السعودية تجنيد عن ظهور نتائج القبول المبدئي للمتقدمين للوظائف العسكرية المعلنة خلال الفترة الماضية، منها ضابط خريجي الجامعات المختلفة وثانوي للالتحاق بالخدمة العسكرية والتوظيف بعد التخرج، على أن يستكمل الشخص المقبول كافة الإجراءات حتى القبول النهائي بإذن الله، فيما أوضحت الوزارة أن أسماء المقبولين متاحة عبر بوابة القبول الموحد حيث تم إرسال رسائل نصية على الهواتف الجوالة للمقبولين تفيد بـ الترشيح المبدئي موضحة أن التأكد يكون عبر البوابة الإلكترونية لمعرفة الإجراءات الباقية وموعد المقابلة الشخصية والمستندات المطلوب إحضارها أثناء المقابلة والزي المحدد..وغيرها من الالتزامات التي يجب اتباعها.

وزارة الدفاع نتائج القبول المبدئي 1442

أعلنت الوزارة نتائج القبول المبدئي للالتحاق بالخدمة العسكرية بعد إتمام عملية الفرز والمفاضلة التي تكون على أساس استيفاء الشروط واجتياز الفحص والمقابلة الشخصية، وذلك بالنسبة لطلاب الثانوية العامة ضابط وخريجي الكليات المتقدمين خلال الفترة الماضية، وعلى كل مرشح التوجه لبوابة القبول الموحد لاستكمال الإجراءات التي تشمل تحديد موعد مقابلة والفحص الطبي، وطباعة المستندات المطلوبة كما هي مذكورة أسفل حتى الوصول إلى الترشيح النهائي بإذن الله.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي وزارة الدفاع ضابط

أولا تسجيل الدخول عبر بوابة القبول الموحد.

ومنها تحديد نتائج القبول ومعرفة أسماء المقبولين.

تحديد موعد للمقابلة الشخصية.

ماهي المستندات المطلوبة /

صورة شخصية مقاس 4*6 (شمسية).

بطاقة الأحوال المدنية.

رقم التسجيل.

الإجراءات المتبعة لاستكمال عملية القبول

ماهي إجراءات القبول النهائي وزارة الدفاع؟ حيث أوضحت الوزارة أن هناك إجراءات خاصة بالقبول المبدئي وكذلك أخرى للترشيح النهائي، كما وفرت جميع المعلومات عبر بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة tajnid.mod.gov.sa ، أما عن الإجراءات فهي على النحو التالي:-