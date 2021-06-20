حقنة الهلاك ….بقلم / د.جعفر الشنقيطي

كان شابا يافعا كله أمل وطموح يمتص من محيطه طاقة تسري فيه كسريان الماء في عروق الشجر ،مبتهج متألق كتألق القمر ، مقبل على الحياة ببهجة كإقبال الورقة الخصراء على أشعة الشمس يبني نفسه بنفسه وعلى ثغر والديه بسمة رضا وبسمة أمل ، وفجأة إذ به ينزوي وينطوي جذبه رفيق سوء إلى مستنقع تخيله واحة خضراء ، جذبه إلى منحدر قذر ظنه ارتقاء . تعاطى ذلك السم ،وازداد نهمه وتعاظمت نشوته فأخذ الحقنة تلو الحقنة يحقن يده بيده ويطعن قلبه ،ويدمر عقله ويدمي عين والديه ويأتي بالخراب لاسرته ومجتمعه , فانتهى به الأمر إلى جفاف وموت بطئ ،فذبلت وردة عينه ،ونحل جسمه وخارت قواه وأصبح أسيراً لتلك الحقنة يفعل أي شي في سبيل الحصول عليها ،ازداد احتياجه مع ازدياد حسرته ووباله على نفسه .سقط في نهاية المطاف مغشيا عليه ورقة ذابلة لا حياة فيها بين الكثير من أمثاله وذهب أدراج الرياح إلى عالم الهلاك عدسة : أم كلثوم الشنقيطي

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