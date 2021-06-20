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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط القبول في وزارة الدفاع الثانوية بالسعودية 1442 في المقال التالي
شروط القبول في وزارة الدفاع الثانوية بالسعودية 1442، يحرص العديد من الطلاب في المملكة العربية السعودية على انتهاز فرصة حجز أماكنهم بالتقديم إلى الكليات العسكرية لما تحمله من مزايا بكل المقاييس، وفي ذلك الإطار كشفت الجهة المختصة بفحص طلبات الطلاب للتقدم والتي تمثلها وزارة الدفاع في لجنة منفصلة عن بدء قبول طلبات المتقدمين من الحائزين على الثانوية العامة لشغل أماكن للدراسة بالكلية العسكرية للعام 1442.
شروط القبول في وزارة الدفاع الثانوية بالسعودية 1442
بعد فتح باب قبول طلبات الالتحاق للتعليم العسكري داخل جامعات القوات المسلحة وضعت وزارة الدفاع عدة ضوابط ومعايير للقبول للمرشحين وهي كالآتي:
- يقتصر التقديم على من هم سعوديين المنشأ والحائزين على الجنسية السعودية، ويستثنى فقط من هو مولود خارج حدود المملكة لوالد مغترب عن البلد لظروف العمل.
- لا يسمح بالتقدم لمن يحتوي سجله على أية سوابق إجرامية، بل يجب أن يكون ملتزمًا بحسن السلوك.
- يشترط على المتقدم للالتحاق بالكليات العسكرية أن يكون من خريجي هذا العام من الثانوية العامة نظام “انتظام” بشعبة العلوم الطبيعية.
- لا يمكن للمجموع الكلي من مائة بالنسبة لخريجي الثانوية العامة أن يقل عن 80 درجة من 100 “ثمانون بالمائة”.
- يشترط اجتياز اختبار القدرات بكل مراحله و النجاح فيه بنتيجة لا تقل عن نسبة 60% و كذلك عليه النجاح باختبارات الكفايات.
- يجب أن يكون أعمار المتقدمين ما بين الـ 17 والـ 22 عام.
- على المتقدم أن يمر بالكشف الطبي وكذلك المقابلة الفردية ويجتازهما.
- يجب أن يكون الطالب أعزب غير متزوجٍ.
- يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحدٍ أدنى 165 سنتيمترات- 52 كيلوجرام، وحدٍ أقصى 188 سنتي- 95 كيلوجرام.
- يلزم أن يكون الكشف الطبي الملحق بملف الطالب معتمد من جهة وحيدة وهي اللجنة الصحية التابعة للجنة قبول الطلبات المركزية، ولن يتم قبول أية كشوفات قادمة من جهاتٍ أخرى.
- لا يتم إعادة الكشف الطبي ولا التظلم عليه في حالة عدم قبول الطالب.
- على الطلاب اجتياز كلًا من اختبارات القبول الشاملة، واختبار اللياقة، واختبار القدرات إن كانت الكلية المقدَم إليها تستدعي اجتياز اختبار قدرات أولًا.
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