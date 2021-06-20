شروط القبول في وزارة الدفاع الثانوية بالسعودية 1442، يحرص العديد من الطلاب في المملكة العربية السعودية على انتهاز فرصة حجز أماكنهم بالتقديم إلى الكليات العسكرية لما تحمله من مزايا بكل المقاييس، وفي ذلك الإطار كشفت الجهة المختصة بفحص طلبات الطلاب للتقدم والتي تمثلها وزارة الدفاع في لجنة منفصلة عن بدء قبول طلبات المتقدمين من الحائزين على الثانوية العامة لشغل أماكن للدراسة بالكلية العسكرية للعام 1442.

شروط القبول في وزارة الدفاع الثانوية بالسعودية 1442

بعد فتح باب قبول طلبات الالتحاق للتعليم العسكري داخل جامعات القوات المسلحة وضعت وزارة الدفاع عدة ضوابط ومعايير للقبول للمرشحين وهي كالآتي: