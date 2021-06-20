عرض البيجو المقدم من بنك الراجحي وكيفية التقديم عليه

يقدم بنك الراجحي العديد من التمويلات والتسهيلات والعروض التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي تهدف إلى التيسير على أبناء المملكة العربية السعودية وتمكنهم من تملك السلع التي من الصعب شرائها ومن ضمن هذه العروض عروض السيارات فقد قدم الراجحي عرض علي نيسان وعرض علي تويوتا وأطلق بنك الراجحي مؤخراً عبر صفحته الرسمية عن عرض البيجو في يونيو ونتكلم هنا مميزات العرض وكيفية التقديم على العرض وقد تم التأكيد على ضرورة التزام العميل بجميع شروط وأحكام المصرف .

عرض البيجو لشهر يونيو من الراجحي

يعد عرض البيجو فرصة عظيمة لكل مواطن سعودي داخل المملكة العربية السعودية للحصول على السيارة التي كان يحلم بها

يمكن للعملاء المحولة رواتبهم على المصرف الحصول على العرض وتكون قيمة الدفعة الأولى لهم 0% .

ويمكن للعميل الحصول على العرض بدون تحويل الراتب وتكون قيمة الدفعة الأولى له 10% .

يتمتع العميل بفترة سداد طويلة تصل إلى ستون شهرا.

والأقساط منخفضة وسهلة جدا.

قيمة الدفعة الأخيرة لعملاء تحويل الراتب 35% أما في حالة عدم تحويل الراتب تبلغ قيمة الدفعة الأخيرة 30% .

معدل النسبة السنوية للعميل في حالة تحويل الراتب 6.46% .

معدل النسبة السنوية للعميل في حالة عدم تحويل الراتب 8.02% .

سيارات البيجو الداخلة في العرض

سيارات البيجو المتاحة للعميل المتقدم للحصول على العرض هي بيجو 508 2021 وكذلك بيجو 5008 2021 وكذلك بيجو 2008 2021 .

مدة عرض البيجو المقدم من الراجحي

يجب توضيح أن هذا العرض متاح لجميع أبناء المملكة العربية السعودية حتي الحادي والثلاثون من شهر يوليو أو حتي انتهاء ونفاذ الكمية المتاحة داخل العرض.

كيفية التقدم للحصول على عرض البيجو من الراجحي

يمكنك التقديم على العرض عبر الإنترنت من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف الراجحي ثم عليك القيام بالأتي