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عمر شويل - جدة وظائف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 1442 ، حي تقدم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فرصة عمل لكلا الجنسين في التقديم علي الوظائف المطلوبة من قبل المؤسسة لحاجتها في شغل وظائف مدربين فنيين للمواطنين السعوديين وبعض من التخصصات الفنية والتدريبية لمختلف المجالات والمنشآت التدريبية المختلفة وسوف نضع بين أيديكم رابط التوظيف في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في هذا المقال.

وظائف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 1442

تفتح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أبوابها للمواطنين السعوديين من كلا الجنسين للتقدم عن طريق موقعها الرسمي علي شبكات الأنترنت لشغل عدة وظائف داخل المؤسسة التي تقدم كل الدعم للمواطن السعودي وتسعي دائما للرفع من قدراتهم وتدريبهم علي الكثير من الأعمال وتبدل كل ما في وسعها لخلق فرص عمل للجميع حتي تحد من نسبة البطالة في المجتمع السعودي وبين أبنائه فوفرت لهم المؤسسة فرصة عمل في مجال التدريب التقني والمهني حيث تحتاج المؤسسة لموظفين لشغل المناصب التالية :

مدرب عام أول فئة أ. مدرب فئة أ. مدرب فئة ب.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بوابة الموظفين

هذا وقد قررت المؤسسة علي أن يتم فتح باب التقدم علي الوظائف التدريبية المطلوبة اعتبارا من اليوم الأحد الموافق العاشر من شهر ذي القعدة لعام 1442 هجريا وسوف يستمر التسجيل من خلال الموقع الرسمي حتي يوم السبت الموافق السادس عشر من شهر ذي القعدة لعام 1442 هجريا وبعد ذلك تبدأ أعمال الفرز واختيار الكوادر المطلوبة لكافة المجالات التدريبية المهنية والتقنية كما أوضحت المؤسسة علي انه يجب علي المتقدمين أن يكونون من حملة المؤهلات الأتية :

شهادة الدبلوم بعد الثانوية أو المعاهد المختلفة في كافة التخصصات.

شهادة البكالوريوس في كافة المجالات والتخصصات.

وشهادة الماجستير والدكتوراه في كافة المجالات والتخصصات.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التوظيف

والآن نضع بين أيديكم رابط وظائف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 1442 هجريا عبر الموقع الرسمي علي شبكات الأنترنت كل ما عليكم هو الدخول عبر الرابط السابق ذكرة وتسجيل الدخول باسم المستخدم ورقم المرور الخاص بك ثم نضغط علي موافق وسوف تظهر لنا صفحة نقوم بالذهاب إلى بوابة الموظفين ثم إلى الوظائف ونقوم بملء طلب التقدم علي الوظائف المطلوبة وكتابة كافة البيانات بشكل صحيح.