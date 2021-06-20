بأقل راتب وبدون كفيل تمويل بإيداع نقدى فورى من شركة اليسر

بأقل راتب وبدون كفيل تمويل شخصي تقدمه شركة اليسر للإجارة والتمويل للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً ، كما أتاحت شركة اليسر للمواطنين المتقاعدين في المملكة العربية السعودية فرصة الاستفادة من هذا التمويل ، وتوفر الشركة أيضاً التمويل بخيارات للسداد عديدة وأقساط ميسرة تتناسب مع الراتب الشهري للعميل وتتلائم مع جميع الإلتزامات المالية الأخري له ، وتعتبر شركة اليسر للإجارة والتمويل من أهم وأكبر شركات التمويل بالمملكة، حيث توفر الشركة عروض تمويلية شخصية بالإضافة إلى خدمات تمويلية متميزة للشركات والمنشأت الصغيرة والمتوسطة داخل المملكة العربية السعودية.

بأقل راتب وبدون كفيل تمويل شركة اليسر السعودي والمقيم

تقدم شركة اليسر للإجارة والتمويل تمويل شخصي بالتقسيط الميسر وبدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن ، كما تتيح الشركة للعملاء من كافة الجنسيات فرصة الاستفادة من التمويل بأقل راتب وأسهل الشروط والمتطلبات ، كما تعمل شركة اليسر علي سرعة إيداع مبلغ التمويل في الحساب البنكي الخاص بالمتقدم بالطلب وذلك بعد التأكد من توافر جميع الشروط ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية. توفر الشركة التمويل الشخصي بمبالغ مالية كبيرة تلبي الاحتياجات المالية للأفراد وتصل حتي 300 ألف ريال سعودي. يمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم الاستفادة من تقسيط مبلغ مالي يصل إلى 100 ألف ريال سعودي بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن من شركة اليسر. يتميز تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل بهامش ربح تنافسي. توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل خيارات للسداد عديدة وأقساط شهرية ميسرة لتقسيط مبلغ التمويل تصل حتي 60 شهر تقدم شركة اليسر موافقة فورية وسريعة على طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل. يمكن لموظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة الاستفادة من المنتج بأقل راتب وبدون كفيل وإيداع نقدي فورى.

رابط التقديم على طلب تمويل شركة اليسر والأوراق والمستندات المطلوبة

وقد أتاح شركة اليسر للإجارة والتمويل العملاء الراغبين في الحصول على التمويل الشخصي بإيداع نقدى فورى فرصة التقديم على الطلب من خلال الدخول علي الرابط الإلكتروني وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية اللازمة لاستكمال الطلب.

يلزم لاستكمال طلب الحصول على تمويل شركة اليسر تقديم إثبات الهوية ويشترط أن يكون سارى المفعول.

تقديم العنوان الوطني للشخص المتقدم بالطلب في المملكة العربية السعودية.

إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الخاص يلزم تقديم خطاب تعريف بالراتب الشهرى مصدق من الغرفة التجارية.

تقديم كشف حساب بنكي خاص بالمتقدم بالطلب من موظفي القطاع الخاص في المملكة.

أما إذا كان المتقدم بالطلب من المواطنين المتقاعدين يلزم تقديم نموذج استقطاع.

شروط الاستفادة من تمويل شركة اليسر بأقل راتب وبدون كفيل