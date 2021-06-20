نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب القبول في تقني القصيم والتخصصات المطلوبة وطريقة التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح باب القبول في تقني القصيم, هو أحد أهم الموضوعات إلى ينتظرها العديد من الراغبين في تسجيل لبرامج البكالوريوس للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي القادم 1443 هـ الموافق 2022 م. حيث تم الإعلان بواسطة الغدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم عن فتح باب التسجيل للقبول في الدورات التدريبية المختلفة, وكذلك أعلنت عن التخصصات المطلوبة من الدرجات العلمية المختلفة المتاحة للتسجيل. ومن المعروف أن الإدارة العامة و المؤسسة العامة للتدريب التقي والمهني هي واحدة من أهم المؤسسات العريقة بالمملكة, والتي تهتم بتنمية المهارات التقنية المهنية لدى العدد من أصحاب المهن الحرفية من خلال عقد دورات تدريبية كل في تخصصه. وفيما يلي سيتم تناول كافة تفاصيل فتح باب القبول في تقني القصيم وطريقة التقديم بالتفاصيل خلال هذا المقال.

فتح باب القبول في تقني القصيم

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم في وقت لاحق, عن فتح باب التسجيل لبرامج البكالوريوس عن الفصل التدريبي الأول للعام التدريبي القادم 1443 إلكترونياً, وذلك لحملة الدبلومات ( الكليات التقنية – كليات الاتصالات – الدبلوم التقني من خارج المملكة ), وكذلك دبلومات (فوق الثانوي – التخصصات الصحية -معاهد الشراكات الاستراتيجية), وأيضاً الدرجة الجامعية المتوسطة, دبلوم كلية المجتمع, وكذلك دبلوم معاهد التدريب الأهلي وبلوم كليات التميز.

كما أنه تم الإعلان من بل الإدارة عن أن التخصصات المطلوبة للبنين هي دعم أنظمة الشبكات, البرمجيات, وتقنية ميكانيكا تخصص سيارات, المحاسبة, الإدارة العامة وكذلك تخصص قوى وآلات كهربائية بالكلية التقنية ببريدة, على أن يتم التقديم في الفترات الصباحية والمسائية وأن التقديم إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني وذلك اعتباراً من باكر الموافق 11 ذو القعدة 1442 الموافق 21 يونيو 2021 وحتي يوم 20 ذو القعدة 1442 الموافق 30 يونيو 2021.

ويأتي ذلك في إطار حرص المؤسسة العام للتدريب المهني والتقني علي تنفيذ رؤية المملكة العربية السعودية 2030, والتي تولي اهتماماً كبيراً للفئة المهنية والتي تعتبر من أهم الفئات الموجودة بالمملكة ع هذه الفتة والفترات المستقبلية القادمة. حيث يتجه العالم أجمع إلي الحرفيين والمهنيين باعتبارهم الأيدي صاحبة الحرفة التي يعتمد عليها الاتجاهات التصنيعية علي مستوي العالم, والذي يعكس مدي تفهم الحكومة السعودية لمجريات الأمور وكيفية تطوير الأيدي العاملة ومدي توافق رؤيتها 2030 لمواكبة التطور الدولي.