طريقة التسجيل في بلدي لإصدار رخص البناء بالخطوات

طريقة التسجيل في بلدي من أبرز الخدمات التي يبحث عنها الكثيرين وهي بوابة تابعة لوزارة الشئون البلدية ومن أهم المنصات الرقمية بالمملكة التي توفر الوقت والجهد على أصحاب المنشآت التجارية وفي السطور المقبلة سوف نتعرف على طريقة التسجيل بالخطوات والخدمات المتاحة على المنصة للمستفيدين.

طريقة التسجيل في بلدي الخدمات الإلكترونية

وفرت منصة بلدي إمكانية التسجيل لكافة المواطنين من أجل الاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية المقدمة بالخطوات الآتية:

الولوج إلى رابط منصة بلدي.

قم بالنقر على خيار التسجيل الموجود أسفل الصفحة ( إما تسجيل المواطن – أو تسجيل للمقيم – أو تسجيل لمكتب هندسي ).

بعد تحديد التسجيل المناسب قم بإدخال المعلومات الشخصية المطلوبة والتي تتضمن رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة وتاريخ الميلاد.

بعد الانتهاء من كتابة البيانات ابدأ بكتابة الرمز المرئي.

ثم أدخل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.

ثم اكتب اسم المستخدم باللغة الإنجليزية ثم أدخل كلمة المرور ورمز التحقق.

بعد ذلك يتم إرسال رمز التفعيل على رقم الهاتف المُسجل قم بكتابته بالخانة المخصصة لذلك.

رابط منصة بلدي للتسجيل

يمكن الدخول مباشرة لمنصة بلدي للتسجيل من خلال رابط منصة بلدي التابع لوزارة الشئون القروية في المملكة مباشرة.

تسجيل دخول منصة بلدي

الانتقال لرابط منصة بلدي.

النقر على تسجيل الدخول أعلى الصفحة الرئيسية.

ثم قم بإدخال البيانات اسم الدخول وكلمة المرور.

ادخل الرمز المرئي المصور بشكل سليم.

قم بالنقر على تسجيل الدخول لتدخل لحسابك في بلدي.

الخدمات الموجدة في منصة بلدي