نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فتح التسجيل لبرنامج البكالوريوس ugate.tvtc.gov.sa في المقال التالي

رابط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، من الروابط الهامة بالمملكة العربية السعودية التي يتم البحث عنها، بل تزايد البحث بالتزامن مع إعلان المؤسسة بالقصيم، عن فتح باب التسجيل لبرنامج البكالوريوس لعدد من التخصصات، وذلك للعام التدريبي 1443 حسب الشروط والضوابط التي أعلنتها مؤسسة التدريب التقني والمهني، ضمن توجيهات المملكة بتقديم العديد من البرامج التي تطور من مهارات الخريجين، مثل برنامج النخبة لتطوير المواهب، وحرصاً منا على توفير المعلومات الصحيحة والطريقة الرسمية للتسجيل على برامج التدريب التقني والمهني، سنوضح لكم خلال السطور التالية الرابط المحدد للتسجيل، والموعد والشروط الواجب توافرها في المتقدمين. رابط التسجيل على برنامج البكالوريوس بمؤسسة التدريب التقني بالقصيم الدخول على الموقع الإلكتروني قبولي”ugate.tvtc.gov.sa“.

الضغط على متقدم جديد.

كتابة رقم ونوع الهوية.

تسجيل سنة الميلاد.

إدخال رقم الجوال الشخصي لأنه هو وسيلة التواصل المباشر مع المتقدم.

تأكيد رقم الجوال.

كتابة البريد الإلكتروني.

تغيير رمز التأكيد.

إدخال رمز التأكيد.

قراءة التعهد الخاص بصحة البيانات.

الضغط على تسجيل. موعد بداية التسجيل في مؤسسة التدريب التقني والمهني القصيم برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني القصيم

موعد بدء التسجيل برنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي من 10 ذي القعدة 1442 حتي 20 من نفس الشهر الدبلوم للكليات التقنية للبنين والبنات للفترتين من 17/11/1442 حتي 27/11/1442 دبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية من 24 ذي القعدة 1442 حتي 4 ذي الحجة 1442 برنامج اللغة الإنجليزية المكثف من 28/11/1442 حتي 4/12/1442 شروط التسجيل في برنامج البكالوريوس لتقني القصيم أن يكون المتقدم/ة من الحاصلين على المؤهلات المطلوبة. عدم استمرار المتقدم/ة في ذات البرنامج التدريبي المتقدم عليه. ألا يكون المتقدم/ة متخرج من نفس البرنامج التدريبي. عدم التقدم على برنامج تدريبي أخر متزامن التقديم عليه مع البرنامج الذي تم التسجيل عليه. لا يكون المتقدم/ة موظفاً أو لديه تفرغ من جهة العمل. المؤهلات المطلوبة للتسجيل ببرامج المؤسسة العامة للتدريب التقني دبلوم كليات التميز.

كذالك دبلوم الكليات التقنية.

دبلوم كلية الاتصالات.

الحاصلين على دبلوم التقني من خارج المملكة العربية السعودية.

دبلوم معاهد الشراكات الاستراتيجية والدرجة الجامعية المتوسطة في العلوم. الوسوم عمر شويل - جدة رابط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فتح التسجيل لبرنامج البكالوريوس ugate.tvtc.gov.sa error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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