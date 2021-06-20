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شروط القبول وتعليمات ونتائج القبول في الكليات العسكرية السعودية، كل عام تفتح الكليات العسكرية بالمملكة العربية السعودية باب التسجيل، تقوم الكليات العسكرية بالسعودية بتوفير العديد من الفرص للدورات التعليمية بهدف تخريج قادة عسكرين تمكنهم من مزاوله الوظيفة العسكرية، كل حسب تخصص وتخرجه ونوع الكلية العسكرية التي تخرج منها. طرق التسجيل في الكليات العسكرية السعودية 1443 حيث قامت وزارة الدفاع السعودي بنشر بفتح باب التقديم والقبول والتسجيل في الكليات العسكرية وتشمل لكل طلاب الثانوية العامة الراغبين للتقدم، وتشمل هذه الكليات الآتي. كلية الملك عبد العزيز الحربية. كلية الملك فيصل الجوية. الملك فهد الحربية. الملك عبد الله للدفاع الجوي. شروط القبول في الكليات العسكرية بالسعودية يشترط قبول الطلاب السعودين في الكليات العسكرية السعودية وتتلخص في الآتي. على الراغب في التقدم للكليه العسكرية يكون سعودي الجنسية. لا يقل عمر المتقدم عن 17 عاما ولا يتجاوز عن 25 عام. حصول المتقدم للكليه العسكرية على شهادة الثانوية العامة. لا يكون متزوجا. حسن السير والسلوك ويتمتع بسمعة جيدة. لا يكون محكوم علية بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف. يجب على المتقدم للكليات العسكرية لا يكون مرفوضا من احدي الكليات العسكرية والمعاهد. الالتزام لوائح وشروط الداخلية للكلية العسكرية. كتابه تعهد كتابي موقع منة ومن ولى الآمر يتعهد فيه بأنة يخدم الوطن لمدة ثمان سنوات، كما يقدم كفيلا لأداره الكلية ويلتزم بدفع تعويض التي تحددها اللائحة الداخلية للكلية العسكرية، في حاله ترك الطالب الدراسة. الشروط الصحية للقبول بالكليات العسكرية بالسعودية يكون المتقدم بصحة سليمة جيدة. لا يكون مصابا بأي من الأمراض مثل الالتهاب الكبدي والربو وغيرها من الأمراض. على المتقدم أن يكون مناسبا للطول والوزن بحيث يكون الحد الأدنى( 165 سم -52 كجم). الحد الأعلى للمتقدم ( 188 سم -95 كجم) للطلبه الجامعين وخريجي الثانوية العامة. أن يتجاوز الفحص الطبي من قبل اللجنة الطبية داخل الكليات العسكرية. المستندات والأوراق المطلوبة للالتحاق بالكليات العسكرية في السعودية صورة من شهادة الثانوية العامة. نسخة من دفتر العائلة . صور شخصيه بخلفية بيضاء اللون مقاس 6*4. نتائج اختبارات القدرات العامة. اصل الشهادة التخرج الرسمية للطالب. صورة من السجل الأكاديمي مختومة من الجهة المسؤلة. التسجيل في الكليات العسكرية بالسعودية إلكترونيا لمعرفة طرق تسجيل في الكليات العسكرية إلكترونيا تتمثل في الآتي. من خلال الرابط الإلكتروني لبوابة ” القبول الموحد” للقوات المسلحة. الضغط على ” التسجيل”. معرفة شروط القبول. كتابة كل المعلومات والبيانات بشكل صحيح. التأكد من صحه المعلومات والبيانات المدخلة. أرفاق كل الأوراق المطلوبة. الضغط على ” تسجيل الطلب”. نتائج الاختبار التحصيلي عام 1442 من الممكن معرفة نتائج الاختبار التحصيلي من خلال موقع ” قياس” وتطبيق “توكلنا”. الوسوم عمر شويل - جدة شروط القبول وتعليمات ونتائج القبول في الكليات العسكرية السعودية ونتائج الاختبار التحصيلي error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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