نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشمل تحديث البروتوكولات الصحية بالمساجد.. تعرف على قرارات وزارة الشؤون الإسلامية الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الشؤون الإسلامية أقرت قبل ساعات سلسلة من الإجراءات والقرارات والتي تهدف إلى تحديث البرتوكولات الصحية الخاصة بالمساجد والجوامع في كافة عموم المملكة العربية السعودية، تماشيًا مع الوضع الوبائي في البلاد، وانسجامًا مع آخر المستجدات والتوصيات الصادرة عن المؤسسات والهيئات الصحية في بلاد الحرمين، وفي مقدمتها وزارة الصحة السعودية .

في السطور التالية، سنتعرف على أحدث قرارات وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية ، والتعميم الجديد الذي أقرته على كافة بيوت الرحمن، كما سنعرض لأحدث التوجيهات من قبل الوزارة السعودية.

قرارات وزارة الشؤون الإسلامية السعودية الجديدة

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تحديثًا لـ البروتوكولات الصحية المعمول بها في مختلف الجوامع والمساجد داخل المملكة، والتي تأتي بالاستناد إلى ما أوردته هيئة الصحة العامة حول البروتوكولات الوقائية المتعلقة بالمساجد، وذلك مع استمرار جائحة فيروس كورونا في السعودية .

ونص التعميم الوارد من الوزارة السعودية على ما يلي:

العمل بكافة البروتوكولات الوقائية السابقة من فيروس كورونا داخل المسجد، والمعتمدة من قبل هيئة الصحة العامة السعودية بالإضافة إلى متابعة تحديثاتها الدورية. استمرار الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي تشمل ارتداء الكمامة وإحضار السجادة الخاصة للصلاة، علاوة على عدم التزاحم بين جموع المصلين سواءً عن دخول المسجد أو عند الخروج منه. الإبقاء على مسافة الـ متر ونصف بين عموم المصلين، على أن يُلغى في المقابل شرط ترك صف فارغ بين كل صفين. تلغى مدة الانتظار بين الأذان والإقامة لكل صلاة، على أن يتم الالتزام بالمدد التي كانت معتمدة في السابق وهي، 25 دقيقة في صلاة الفجر، 10 دقائق لصلاة المغرب، ثلث الساعة لباقي الفروض. بالنسبة ليوم الجمعة، يتم الإبقاء على فتح المساجد قبل صلاة الجمعة بساعة واحدة، على أن يتم إغلاقها عقب انتهاء الصلاة بـ نصف ساعة. أما عن خطبة الجمعة ، فتلغى فيها المدة المحددة سلفًا للخطبة والصلاة بـ ربع ساعة، على أن يراعى عدم الإطالة في خطبة صلاة الجمعة أسوة بالسنة النبوية الشريفة. تتم إعادة المصاحف إلى المساجد، وينصح المصلين بأن يصطحبوا المصاحف الخاصة بهم معهم. يسمح بإلقاء الدروس والمحاضرات وحلقات العلم داخل المساجد، شريطة الالتزام بـ التباعد الاجتماعي وأن تتوافق مدة الدرس أو المحاضرة مع مدة فتح المسجد. يُلغى التوجيه السابق بإزالة ثلاجات المياه والبرادات من المساجد.

وفي ختام بيانها، حثت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية المواطنين على التعاون مع هيئة الصحة العامة وذلك في حال رصد أو تسجيل أي تراخٍ أو تقصير في تنفيذ البروتوكولات الصحية المحدثة، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحد “1933” من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين وصحتهم.

مسجد قباء

في أحدث توجيه من وزاره الشؤون الاسلاميه والدعوه والإرشاد في السعودية، قررت في إعادة فتح مسجد قباء على مدار الساعة، بهدف إتاحة الصلاة طوال اليوم داخل المسجد لعموم المصلين والزائرين.

وشددت الشؤون الإسلامية على ضرورة تطبيق كافة الضوابط الصحية التي تم اعتمادها في كافة المساجد من جانب الجهات المختصة، على أن يتم تنفيذ القرار بدءًا من اليوم الأحد 10 ذو القعدة 1442 هـ، الموافق لـ 20 يونيو 2021 م.

استجابة سريعة

في استجابة فورية لتوجيهات وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد عادت المصاحف وثلاجات المياه لتدرج مجددًا داخل الجوامع والمساجد في مختلف عموم المملكة.

وتظهر الصور التالية، أول تحرك في هذا الإطار، من قبل القائمين على إدارة مساجد السعودية .

يُشار إلى أن قرار أو تعميم وزارة الشؤون الإسلامية قد حظى بترحيب واسع النطاق من مختلف أطياف المجتمع السعودي، وقد تم تداولها من خلال منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان الوسم الأعلى تداولًا في الساعات الأخيرة هو #الشؤون_الإسلامية .

الخاتمة

تعرفنا في السطور القليلة الماضية، على أحدث قرارات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية ، وتعرفنا على آخر توجيهات الوزارة فيما يتعلق بتحديث البروتوكولات الصحية في المساجد ، كما استعرضنا لتوجيه وبشرى سارة لرواد مسجد قباء ، واختتمنا بعرض صور للتنفيذ الفوري والأولي لتوجيهات الوزارات فيما يتعلق بإعادة المصاحف وثلاجات المياه إلى بيوت الرحمن.