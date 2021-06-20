نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج الاختبار التحصيلي للطلاب عبر قياس وتطبيق توكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج الاختبار التحصيلي للطلاب بالمملكة العربية السعودية، حيث قامت هيئة تقويم التعليم بإعلان نتائج الطلاب عبر رابط قياس، فإن المملكة بها العديد من الطلاب الذين قاموا بإجراء الاختبارات التحصيلية، ولذلك يوجد العديد من المواطنين الراغبين في الاستعلام عن نتائج الطلاب في الاختبار التحصيلي، وسوف نقدم عن طريق موقع ثقفني الإلكتروني طرق الدخول لمعرفة نتائج الاختبار التحصيلي للطلاب بالمملكة.

المركز الوطني للقياس

أصد سمو الملك خادم الحرمين الشريفين بإنشاء هذا المركز الوطني للقياس، حيث أن هذا المركز يقوم بعمل اختبارات عديدة في جميع المجالات، وتوفير مقاييس في جميع المجالات سواء تربوية أو مهنية، كما تستخدمه الكليات في أداء اختبارات القدرات المطلوبة للالتحاق ببعض الكليات، فإن الاختبارات يتم وضعها وفقا للقواعد العملية والعلمية فهي تقيس جميع الجوانب النظرية والعلمية، كما أن وضع الاختبارات يمر بالعديد من المراحل للتأكد من صحة الاختبارات.

ما موعد ظهور نتائج الاختبارات؟

فإن نتائج الاختبارات التحصيلية تعتبر من الأمور الهامة لدي جميع طلاب الثانوية، حيث أن نتائج الطلاب في الاختبارات التحصيلية ترتب عليها التحاقهم بالكليات، فجميع الطلاب لديهم أحلام بذلوا أقصي جهدهم لتحقيقها، فلم يتم الإعلان عن موعد محدد لظهور النتائج للاختبارات، ولكن أعلنت هيئة تقويم التعليم عن صدور نتائج الفترة الأولي من خلال قياس وتوكلنا.

رابط نتائج الاختبار التحصيلي عبر قياس

أعلن مركز قياس اليوم بالإعلان عن ظهور نتائج الطلاب بالاختبارات التحصيلية، فإن الطلاب يتنظرون موعد ظهور النتائج منذ انتهاء الاختبارات، والآن يبحثون عن طرق الحصول علي نتائج الطلاب في كل اختبار تحصيلي، حيث أوضحت هيئة تقويم التعليم أن الاختبار التحصيلي يكون مجموع درجاته 100 درجة، وخطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر موقع قياس الإلكتروني كالتالي:

يقوم الطالب بالدخول علي رابط قياس لنتائج الاختبارات.

يدخل الطالب بيانات رقم الهوية وكلمة السر، ثم تضغط عل أنا لست برنامج روبوت للتأكد.

يضغط علي أيقونة تسجيل دخول ثم يختار أيقونة نتائج للاستعلام عن نتائج الاختبار.

خطوات الحصول علي النتائج عبر توكلنا

تطبيق توكلنا يعتبر من أهم التطبيقات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، فذلك التطبيق يقدم خدمات عديدة للمواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، فتلك الخدمات تكون في جميع المجالات بالمملكة مثل الصحية والتعليمية وغيرها من المجالات، ففي المجال التعليمي يمكن للطلاب الاطلاع علي نتائجهم غي الاختبارات عن طريقة كالتالي: