نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناجز حجز موعد جديد في مرافق وزارة العدل السعودية بالخطوات 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر خدمة ناجز حجز موعد جديد في المرافق العدلية التابعة لوزرة العدل السعودية واحدة من أهم وأبرز الخدمات الأساسية التي قدمتها الوزارة لكافة مواطني المملكة ليتمكنوا من قضاء مصالحهم بسهولة، حيث يقوم المواطن بتحديد الخدمة القضائية المرغوبة، ومن ثم يقوم بحجز موعد إلكتروني ثم الذهاب إلى مقر الوزارة، ولكن مؤخراً قامت الوزارة بتطوير منصة ناجز وتعزيزها بالكثير من الخدمات العدلية الهامة، والتي تمكن المواطن من الاستفادة منها بدون الحاجة الذهاب إلى أي فرع من الفروع التابعة للوزارة، لذلك سنتعرف في حيثيات هذا المقال على طريقة حجز موعد في ناجز إلكترونيًا.

رابط بوابة ناجز وزارة العدل السعودية

تعتبر بوابة ناجز حجز موعد من أهم المنصات الإلكترونية التي تقوم بتقديم العديد من الخدمات الهامة لكافة مواطني المملكة العربية السعودية، فبعد أن نبهت وزارة العدل على كافة المواطنين أنه لن يتم السماح لهم بالدخول إلى مقرات الوزارة إلى عن طريق حجز ميعاد مسبق قبل الذهاب، زادت عمليات البحث على رابط منصة ناجز وزارة العدل السعودية ليتمكنوا من حجز المواعيد بسهولة.

استكمالاً لما قدمته وزارة العدل من خدمات إلكترونية هامة، فقد قامت الوزارة بتوفر العديد من الخدمات العدلية الأخرى التي قد تصل إلى 100 خدمة عبر موقعها الإلكتروني، ومن أهم هذه الخدمات:

خدمة حساب المواريث وكيفية تقسيمها على الورثة.

إمكانية الاستعلام عن موعد قضية، وخدمة طلب حراسة قضائية.

خدمة الاستعلام عن وافد.

حجز موعد عقد زواج.

خدمة تقديم دعوة إلكترونياً.

بالإضافة إلى الكثير من الخدمات الهامة الأخرى التي تقدمها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني سعياً منها إلى تقليل الزحام والمخالطة في مقر فروع الوزارة خاصةً بعد انتشار فيرس كورونا المستجد.

ناجز حجز موعد جديد 2021

أصبح بإمكان كافة المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية استخدام خدمة المواعيد التي قدمتها بوابة ناجز بشكل سهل وسريع، فما على المواطن الذي يرغب في حجز ميعاد جديد في وزارة العدل عبر بوابة ناجز سوى اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط منصة ناجز الإلكترونية التابعة لوزارة العدل السعودية المذكور أعلاه.

الضغط على أيقونة “دخول” الظاهرة في أعلى يمين الصفحة.

بعد ذلك يقوم المستخدم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال بيانات حسابه في أبشر، وهي: (اسم المستخدم – كلمة المرور – رمز التحقق).

الضغط على أيقونة “حجز موعد”.

اختيار أيقونة “حجز موعد جديد”.

تحديد المنطقة المطلوب الذهاب إليها للحصول على الخدمة، ومنها يقوم باختيار مكان المحكمة القضائية التي يرغب في الذهاب إليها.

اختيار القسم أو الدائرة التابع لها المرفق العدلي.

تحديد الخدمة التي يرغب المواطن في حجز موعد لها.

الضغط على أيقونة “حجز موعد تلقائي لأقرب موعد متاح”، ومن ثم يتم الضغط على أيقونة “إرسال الطلب”.

بعد الانتهاء من كافة الخطوات السابقة بنجاح، سيقوم النظام تلقائيًا بإرسال رسالة نصية إلى هاتف المستخدم، ومن ثم ستظهر كافة البيانات الخاصة بالموعد أي المكان واليوم والتاريخ والساعة، إلى جانب ظهور الباركود (QR Code) ويجب طباعته والاحتفاظ به وإظهاره لرجال الأمن للتمكن من دخول المرفق العدلي بسهولة.

ناجز الاستعلام عن موعد قضية

تتمثل خطوات الاستعلام عن موعد قضية عبر منصة ناجز في الخطوات التالية:

أولاً يقوم المواطن بالولوج إلى الموقع الرسمي للمنصة عبر شبكات الإنترنت.

بعد ذلك يقوم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

ثم يقوم بالضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

اختيار أيقونة “الاستعلام عن موعد قضية”.

تسجيل البيانات الطلوبة وهي (رقم القضية – تاريخ القضية – المحكمة التابعة لها).

وأخيراً يتم الضغط على أيقونة “بحث”.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات حول منصة ناجز حجز موعد في المرافق العدلية التابعة لوزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، حيث تعرفنا على كيفية حجز المواعيد إلكترونيًا بسهولة، كما تعرفنا على طريقة الاستعلام عن موعد قضية ما، في حالة وجود أي استفسارات بإمكانكم تركها في التعليقات وسنقوم بالرد في الحال.