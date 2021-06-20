100,000 ريال تمويل سريع بدون كفيل وبلا تحويل الراتب بالتقسيط لدى شركة التيسير

وفرت شركة التيسير للتمويل بالمملكة في الوقت الراهن مبلغ 100 ألف ريال سعودي لكل العملاء السعوديين الذين يرغبون في الحصول على تمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب الشهري وهي من أهم المزايا التمويلية التي يبحث العديد من المواطنين السعوديين في المملكة عام ١٤٤٢ هجرياً كما يمتاز بالموافقة السريعة على الطلب وتعطي لهم مبلغ التمويل بالتقسيط الشهري الميسر حتى فترة 60 شهراً والآن أيضاً يمكن الحصول عليه من خلال رابط التقديم على أسرع تمويل نقدي يمتاز بالإبداع في خلال أربعة وعشرون ساعة تقريباً بدون الذهاب إلى مقر شركة التيسير للتمويل بالمملكة.

أهم مميزات الحصول على تمويل من شركة التيسير في السعودية

للحصول على مزايا شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية لابد من تطابق أولاً الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على أسرع تمويل شخصي بدون كفيل وبلا تحويل الراتب الشهري بالشركة وكذلك الكثير من المزايا التمويلية التي توفرها الشركة كما يلي بكافة التفاصيل :

يمنح التمويل النقدي موافقة سريعة وفورية على الطلب من خلال شركة التيسير للتمويل بالمملكة.

أيضاً يمكن الحصول على التمويل بدون تحويل الراتب الشهري عبر شركة التيسير.

شركة التيسير للتمويل بالمملكة تعطي التمويل بدون موافقة الكفيل الغارم أو بدون ضامن سعودي الجنسية.

أفضل تمويل يمتاز بالإيداع الفوري لمبلغ التمويل الذي يصل إلى مائة ألف ريال سعودي في خلال أربعة وعشرون ساعة.

التمويل بالتقسيط الميسر الشهري لمدة تصل إلى خمس سنوات كأطول فترة سداد داخل أراضي السعودية عام ١٤٤٢ هجرياً.

الشروط الواجبة للحصول على أسرع تمويل نقدي من شركة التيسير