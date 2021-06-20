خطوات التسجيل في البرنامج التعليم السياحي عبر الإنترنت بالمملكة قامت المملكة بإنشاء منصة التعليم السياحي، والتواصل إلكترونيا، فيسهل على الجميع التواصل من أي مكان بالمملكة، وهى من افضل المنصات التعليمية في المملكة، ويمكن لجميع الأشخاص الحصول علي الفوائد، وبرامج التأهيل، ثم التطوير، وذلك بواسطة الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا المرتبطة بالواقع الافتراضي، وبالتالي يستفيد منها جميع الخرجين في قطاع السياحة، ويوجد كثير من الأنشطة التدريبية، ثم البرامج التي تأهلت إلى تطوير جميع قدراتك في العمل، ومن خلال المقال ومن موقع ثقفني، سنتعرف على خطوات التسجيل، ومميزات التعليم السياحي وفوائده، وكل ما يتعلق ببرنامج التعليم السياحي على الإنترنت.

خطوات التسجيل في البرنامج التعليم السياحي عبر الإنترنت بالمملكة

تقدم منصة التعليم السياحي الإلكتروني، العديد من البرامج التأهيلية التي تستهدف التطوير التعليمي، وتعمل البرامج على تعزيز التجربة التعليمية، من خلال الاعتماد علي أساليب متطورة، ثم تقنية الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، وتهدف المنصة أيضا إلي تطوير برامجها لخدمة الطلاب، ثم مساعدتهم علي التسجيل في برامج المنصة، لتطوير مهارتهم بما يتناسب مع سوق العمل.

برامج منصة التعليم السياحي الإلكتروني

تمتلك المنصة مجموعة من البرامج المتعددة، ثم العمل علي أتاحتها لجميع المترددين علي المنصة، وهذه البرامج من الذين يرغبون في تحقيق الاستفادة:

برنامج التعليم التنفيذي. شهادات الاعتماد المهني. برنامج التدريب التطبيقي. برنامج معسكرات المنشآت السياحية. الإبداع والعلم. برنامج التدريب المهني. برنامج تدريب الإعارة. شهادات الاعتماد الاحترافية. إعداد القادة.

خطوات التسجيل بالمنصة

الدخول علي منصة التعليم السياحي الإلكتروني. ثم من اسفل الصفحة الضغط علي التبويب الخاص الذي تريده. تعبئة النموذج الخاص بالتقديم. إدخال البيانات في الحقول المطلوبة. والبيانات الاسم رباعي، رقم السجل المدني، رقم الجوال، تاريخ الميلاد، تحديد الجنس، المدينة، المؤهل العلمي، البريد الإلكتروني. تحديد الدورة المراد التسجيل فيها. ثم مراجعة البيانات جيدا. الضغط علي تسجيل. ترسل رسالة علي البريد الإلكتروني والرد من خلالها للتأكيد.

أهداف برنامج التعليم السياحي الإلكتروني

علاج وتطوير البرامج الهامة لقطاع السياحة. تساعد المتدرب الحصول علي افضل الخبرات. الحصول علي شهادات معتمده دوليا. تقدم المنصة مجموعة من برامج التعليم التنفيذي والمنح السياحية. ثم أيضا تقدم المنصة العديد من البرامج التي تناسب جميع المتدربين.

الفئات المستهدفة من برنامج التعليم السياحي الإلكتروني