في الفترة الأخيرة أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني، عن عدة شروط لكي يتم التسجيل في برنامج بكالوريوس الكليات التقنية للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1443هـ إلكترونياً، حيث أن مؤسسة التدريب التقني والمهني أوضح الشروط الأساسية لكي يتم توفير الراغبين بالتسجيل ببرامج بكالوريوس الكليات التقنية، وهذا من خلال الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالمؤسسة.

الشروط الواجب توافرها في الراغبين بالتسجيل ببرامج بكالوريوس الكليات التقنية :

يجب على المتقدم أن يكون لديه أحد المؤهلات المطلوبة. ألا يكون المتقدم مستمراََ في ذات البرنامج التدريبي المتقدم عليه. يجب على المتقدم أن يكون متخرجاً من البرنامج التدريبي. يجب على المتقدم الا يكون مقدم في أي برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبية. ألا يكون على المتقدم المستفيد موظفاََ أو أن يكون لديه وقت تفريغ من جهه العمل.

ومن الجدير بالذكر أن تم الايضاح من قبل الإدارة العامة الخاصة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن بدء فتح بداية من الغد الموافق 21 يونيو الجاري 2021م وهذا من خلال بوابة القبول، والتسجيل لبرنامج بكالوريوس الكليات التقنية، ولذلك نقوم من خلال موقع ثقفني بتوضيح الفئات من الخريجين.

الفئات التي يجب لها التسجيل في برنامج بكالوريوس الكليات التقنية :

دبلوم كليات التميز. دبلوم الكليات التقنية. دبلوم كلية الاتصالات. الدبلوم التقني من خارج السعودية. دبلوم معاهد الشراكات الاستراتيجية، والدرجة الجامعية المتوسطة في العلوم. الدبلوم فوق الثانوي من معهد الإدارة ودبلوم التخصصات الصحية. دبلوم كلية المجتمع ودبلوم معاهد التدريب الأهلي.

بالإضافة إلى ذلك تم الإعلان من قبل مدير التدريب التقني والمهني، على أن سوف يكون التقديم من خلال القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهذا من خلال الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية.